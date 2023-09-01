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美網／大爆冷…張之臻復仇 逆轉拍下第5種子魯德

體育新聞組／綜合報導
中國張之臻在美網第二輪淘汰大會第5種子。（路透）
中國張之臻在美網第二輪淘汰大會第5種子。（路透）

今年美網前2輪打完，高位種子就掉滿地，首輪男單第4種子的丹麥20歲新星魯內（Holger Rune）就落馬，第二輪先是希臘球星西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）滑鐵盧，去年打進決賽的挪威好手魯德（Casper Ruud）也爆冷遭淘汰，5盤大戰敗給今年首闖美網會內賽的中國對手張之臻。

魯德去年美網打進決賽，今年法網再闖決賽，今年美網名列大會第5種子，不料卻提前出局，遭26歲的張之臻以6：4、5：7、6：2、0：6、6：2擊落。

這是張之臻首度打進美網會內賽，世界排名67的他首輪歷經4小時又29分鐘的馬拉松大戰拍下地主沃爾夫（J.J. Wolf），8月30日和魯德再度上演五盤大戰，張之臻第四盤雖吞下「鴨蛋」，但決勝盤一開賽就率先破發成功，逆轉魯德也創造生涯最大勝利。

張之臻去年排名躋身百大，成為中國網壇男單第一人，法網更擺脫過去3次「一輪遊」低潮，連勝2場，闖進第三輪再締造中國男將新猷，當時的驚奇旅程就是中斷在魯德手中。

相隔不到3個月，張之臻和魯德再度在大滿貫碰頭，這次換張之臻迎接勝場，為自己紀錄再添一頁。

此外，「台灣一姐」謝淑薇力拚大滿貫女雙3連冠，美網與在法網攜手奪冠的中國選手王欣瑜搭檔，首輪鏖戰逾2小時，以4：6、7：5、6：2擊敗對手，挺進次輪。

而台灣小將許育修在男單次輪先盛後衰，以5：7、4：6、4：6不敵英國一哥諾瑞（Cameron Norrie）。即使如此，他仍締造6年來台灣男網選手參賽大滿貫的最佳成績。

去年打進決賽的挪威好手魯德在美網第二輪出局。（路透）
去年打進決賽的挪威好手魯德在美網第二輪出局。（路透）

法網 謝淑薇 馬拉松

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