美網／冷門爆不完 中國男將報仇拍下第5種子魯德

中國對手張之臻在美網第二輪淘汰大會第5種子。(路透)

今年美網前2輪還沒打完，高位種子就掉滿地，首輪列男單第4種子的丹麥20歲新星魯內（Holger Rune）就落馬，今天第二輪先是希臘球星西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）滑鐵盧，去年打進決賽的挪威好手魯德（Casper Ruud）也爆冷遭淘汰，5盤大戰敗給今年首闖美網會內賽的中國對手張之臻。

魯德去年美網打進決賽才敗給西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯 （Carlos Alcaraz），今年法網 再闖決賽，今年美網名列大會第5種子，不料壓軸大滿貫卻提前出局，遭26歲的張之臻以6：4、5：7、6：2、0：6、6：2擊落，爆出美網第3日另個大冷門。

今年不過是張之臻首度打進美網會內賽，世界排名67的他首輪歷經4小時又29分鐘的馬拉松大戰拍下地主沃爾夫（J.J. Wolf），今天和魯德再度上演五盤大戰，張之臻第四盤雖吞下「鴨蛋」，但決勝盤一開賽就率先破發成功，逆轉魯德也創造生涯最大勝利。

張之臻去年排名躋身百大，成為中國網壇男單第一人，今天法網更擺脫過去3次「一輪遊」低潮，連勝2場，闖進第三輪再締造中國男將新猷，當當時的驚奇旅程就是中斷在魯德手中。

相隔不到3個月，第二度美網參戰的張之臻和魯德再度在大滿貫碰頭，這次換張之臻迎接勝場，為自己紀錄再添一頁。