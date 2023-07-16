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溫網／腕傷回歸竟奪冠 萬卓索娃奪冠關鍵：沒壓力

記者曾思儒／即時報導
萬卓索娃是今年溫網女單冠軍。（美聯社）
萬卓索娃是今年溫網女單冠軍。（美聯社）

19歲就打進法網決賽，捷克女將萬卓索娃（Marketa Vondrousova）接續幾年卻受傷勢所困，去年還因腕傷長達半年沒出賽，但健康的她今年溫布頓展現威力，昨天深夜以兩個6：4拍下突尼西亞女將加博（Ons Jabeur），迎接生涯第一座大滿貫，也成為公開化年代後第一位非種子冠軍。

世界排名42的萬卓索娃，明天公布的最新排名將進入世界前10，她的東山再起故事也成為美談，畢竟她多次動刀，仍能不放棄回到球場，展現驚人意志力和堅持。

2019年，萬卓索娃打進法網決賽後，溫布頓首輪就出局，球季也隨傷勢提前結束，隔年也僅打了18場比賽。2021年恢復健康，她在延期一年的東京奧運打進決賽，但腕傷2022年又成中斷網球生涯的主因，這年她只打了17場比賽、世界排名掉到99位。

去年末回歸，今年的萬卓索娃在溫布頓締造驚奇，過去最佳成績只到第二輪的她分享說，關鍵可能是自己的開放心態，完全沒有壓力，「我認為你必須相信自己，我試著不去想冠軍和任何事，保持專注，圈子小一點，然後做平常做的事情。」

剛成為新科溫布頓冠軍的萬卓索娃，上月底才剛過24歲生日，她回想說：「第一次打進決賽，我才19歲，我記得充滿壓力，我想有好表現，這是捷克的大事，大家都在討論，我想芭蒂擊倒了我，我告訴自己如果還有機會，必須去享受每一刻。」

「當我們進到這裡，我想說『OK，讓我們沒壓力的打，來試著贏幾場比賽』，然後這些就發生了。」萬卓索娃不諱言，冠軍在手出乎預料，相信也跌破很多人的眼鏡，「我不是種子選手，這真的是很瘋狂的旅程。」

溫布頓 法網 東京奧運

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