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溫網／黑馬萬卓索娃摘生涯首冠 加博連2年亞軍作收

記者劉肇育／即時報導
萬卓索娃奪下個人生涯首座大滿貫冠軍。（美聯社）
萬卓索娃奪下個人生涯首座大滿貫冠軍。（美聯社）

溫網女單決賽，由捷克黑馬萬卓索娃（Marketa Vondrousova）出戰去年亞軍、世界排名第6名的突尼西亞加博（Ons Jabeur），最終萬卓索娃爆冷以6：4、6：4勝出，奪下個人生涯首座大滿貫冠軍，加博則是連兩年以亞軍收場。

去年接連闖進溫網與美網冠軍賽的加博，當時溫網決賽敗給了哈薩克好手芮芭奇娜（Elena Rybakina），不過雙方今年在8強賽碰頭，加博不僅成功復仇還一路殺進到決賽，而她的爭冠對手則是過去在溫網最佳成績僅打到第二輪的24歲捷克黑馬萬卓索娃，這次溫網也是她生涯首度打進到大滿貫決賽。

雙方今天碰頭也打得激烈，加博在第二局破發後一度取得2：0領先，不過下個發球局隨即遭到萬卓索娃頑強抵抗，甚至在第二個破發點失守，萬卓索娃回敬破發後，並且在第4局化解加博4個破發點後保發，將戰局扳成2：2平手。

雖然加博第6局再度破發，一度取得4：2領先，但萬卓索娃在接下來幾局以秋風掃落葉之勢，4局合計僅失掉2分，連保帶破連拿4局，以6：4逆轉拿下首盤。

第二盤雙方又展開激烈破發大戰，前5局僅有加博保住一次發球局，並取得3：1領先，不過萬卓索娃再度展開反撲，在第5、9局兩度破發後，反倒取得5：4領先，並且在第10局取得3個冠軍點，儘管第一個冠軍點因為雙發失誤遭化解，但第二個冠軍點她靠著精彩的網前截擊，以6：4勝出，奪下個人生涯首座大滿貫冠軍，也是史上第三位奪下溫網女單冠軍的捷克球員，至於加博則是繼去年溫網、美網後，第三度在大滿貫冠軍賽鎩羽而歸。

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