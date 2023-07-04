溫網／滑倒後被逆轉 43歲大威廉絲：草地殺了我

大威廉絲溫網首輪遭淘汰。(美聯社)

43歲的美國名將大威廉絲（Venus Williams），4日再度登上溫布頓 中央球場，一開賽還破了烏克蘭 美女史維托莉娜（Elina Svitolina）發球局，但第3局在網前滑倒後傷到膝蓋，儘管仍完成比賽但以4：6、3：6遭逆轉，讓她苦笑說自己「被草地殺死了」。

溫布頓屬於草地賽場，場地比硬地和紅土更滑，過去有許多選手都曾因滑倒受傷，大威妹妹小威廉絲（Serena Williams）首輪就是因滑倒造成腳傷退賽。

第24度出征溫布頓的大威，今天也成草地「受害者」，帶著2：0領先的她第3局滑倒後驚聲尖叫，之後一拐一拐走回座位，防護員也進場，但回到球場的大威除了第3局遭破發，第5局也沒能保住，最終連輸2盤出局。

離場時獲得觀眾起立掌聲的大威廉絲，賽後表示還不清楚傷勢狀況如何，但態度十分樂觀，「草地本來就很滑，有時就是會摔倒，我運氣差了一點。」她認為自己開局打得堪稱完美，幾乎可以主宰比賽，「然後我就被草地殺死了。」

「這一點都不好玩，我感覺帶著絕佳狀態來到比賽，比賽中發揮出色，這一切都讓人震驚，但這就是體育。」身經百戰的大威說。

大威第一次參加溫布頓是1997年，今年已是第24次參賽，創下公開化年代後的最多參賽紀錄，當她首度參賽時，會內賽中的選手有53人還沒出生，首輪對手史維托莉娜也只有2歲。

去年升格當媽媽的史維托莉娜坦言，看到大威跌倒，自己也被嚇到，但很高興大威在摔倒後能完成比賽，「她嘗試了，奮戰了，付出所有。」