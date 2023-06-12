法網／海峽組合封后 謝淑薇王欣瑜2分鐘談妥打女雙

謝淑薇(左)與王欣瑜，只用兩分鐘就決定搭檔出賽。 （Getty Images）

因傷休息18個月的謝淑薇，復出後首場大滿貫聯手王欣瑜在拿下法網 女雙冠軍。37歲的謝淑薇不但延續自己的大賽成就，法網官網更透露，她們2人的合作，僅花2分鐘就決定。

根據世界女子職業網球協會（WTA）官網數據，謝淑薇在受傷前的最後1場比賽，是2021年11月的年終總決賽，隨後她就因受傷休息18個月，直到今年4月底的馬德里女網賽雙打賽事才復出。

謝淑薇復出後的前2場女雙賽事，都還是找老搭檔史翠可娃（Barbora Strycova），直到5月底的史特拉斯 堡女網賽，謝淑薇才找上中國21歲的新秀王欣瑜，等於這場法國網球公開賽，才是這對「姐妹配」的第2場比賽。

法網官網報導，謝淑薇和王欣瑜5月初在羅馬巧遇，謝淑薇剛好路過體育館，看到王欣瑜正在練球。當時謝淑薇還不確定自己要不要前往巴黎參賽，但她卻對王欣瑜說：「我的排名是保護前5名，如果妳要報名應該要想到我才對。」當下王欣瑜就問了她的教練，於是雙方不到2分鐘就決定合作參加法網。

謝淑薇、王欣瑜這對相差16歲的「姐妹配」，就從史特拉斯堡開始合作，儘管8強不敵「詹家姊妹」詹詠然、詹皓晴落敗，但卻逐漸磨合出好默契。

謝淑薇不疾不徐、以柔克剛的特有打球模式，一路帶著身高182公分、底線抽球相當有力的王欣瑜打進法國決賽並拿下冠軍。在今年法網之前，王欣瑜生涯在大滿貫雙打出賽2次，且都沒突破過第2輪。

在這場比賽中，謝淑薇完全展現出老大姐的價值和身手，尤其出色的網前截擊手感、刻意改變擊球節奏，都讓對手湯生（Taylor Townsend）、費南德茲（Leylah Fernandez）完全無法應對。

就算王欣瑜發生失誤或者打不好時，謝淑薇也總是面帶笑容安慰，彷彿告訴王欣瑜，「安啦，都有我在扛。」。

謝淑薇在接受法網專訪時搞笑說：「和年輕球員搭檔最大的好處，就是可以一直叫她跑。」但王欣瑜卻不這麼認為，反而帶著尊敬的口吻回說：「她在球場上幾乎做了一切，每當我跑到底線說『這球我來』時，她早就已經在那裡等著了。」

王欣瑜透露：「在球場上、在比賽時，她（謝淑薇）都會告訴我一些提示，關於我應該怎麼掩護，我應該站在哪裡，這些對我而言都是全新的經驗，過去從來沒有人會告訴我該怎麼做。」

法網壓軸登場的男單決賽，塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）對決連兩年打進最終戰的挪威對手魯德（Casper Ruud），小約歷經90分鐘「搶7」大戰先下一城後再連搶2盤，以7：6（7：1）、6：3、7：5登頂，仰躺在紅土地上迎接生涯第23座大滿貫，締造史無前例男網紀錄。

小約今年澳網已經締造歷史，他打下破紀錄的第10冠後，生涯大滿貫數累積到第22座，和「西班牙蠻牛」納達爾 （Rafael Nadal）並列男網第一；今年納達爾因傷勢未癒放棄連霸，約克維奇又一路闖關到最終戰，再奪下生涯第3座法網金盃，大滿貫數累積到23冠，獨居男網第一。

賽後直接穿上繡著「23」數字的外套，約帥致詞時先恭喜魯德，除是巡迴賽最和善的選手之一，家人、團隊都非常良善，且近年成績穩定、打進3場大滿貫決賽，他笑說：「相信你未來可以拿下很多冠軍，但對手別是我。」

魯德除去年和今年法網，去年美網也打進決賽，但離金盃都差最後一勝。

2016年和2021年也打下法網金盃的小約也成為男網史上唯一4大滿貫至少都打下3冠的選手，在此之前也只有澳洲雙雄拉沃（Rod Laver）和愛默生（Roy Emerson）完成過生涯兩度「全滿貫」，納達爾和「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）都僅一次。

小約在兒女見證下也提到，自己7歲時就夢想拿下溫布頓冠軍、成為世界第一，如今兒時夢想都成真，「我想和年輕人傳遞訊息，只要相信自己、全力以赴，夢想都有機會成真。」