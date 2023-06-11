法網／22歲斯威雅蒂4年奪3金盃 7冠紀錄名將：她追得上我

波蘭「世界球后」斯威雅蒂以22歲之齡拿下第4座大滿貫，其中包含3座法網金盃，展現主宰紅土賽場的身手。(新華社)

以22歲之齡拿下第4座大滿貫，波蘭「世界球后」斯威雅蒂（Iga Swiatek）展現主宰紅土賽場的身手，連握有法網 7冠紀錄的美國退役名將艾芙特（Chris Evert）都看好，斯威雅蒂有機會追上自己紀錄。

斯威雅蒂生涯第一座大滿貫就是在法網打下，2020年高捧金盃後，她2022年再奪法網和美網冠軍，今年更以衛冕者身分完成紅土大滿貫連霸，成為2005到07年比利 時名將海寧（Justine Henin）締造3連霸後的首位衛冕成功選手。

尋求連霸過程中，斯威雅蒂有可能丟掉「世界球后」寶座，「在位」62周的她奪冠後透露，並不清楚相關狀況，「這對我改變不大。」

決賽苦戰3盤才以6：2、5：7、6：4力退捷克黑馬穆霍娃（Karolina Muchova），先前都以直落二奪勝的斯威雅蒂承認，最終戰打得更辛苦，「我非常開心我能做到，阿布拉莫維奇（Daria Abramowicz）幫助我很多，因為這三周真的不好過。」

阿布拉莫維奇是名波蘭的運動心理學家，斯威雅蒂2019年轉入職業後就開始和阿布拉莫維奇合作，且是全職合作關係，她也多次提到團隊對自己的幫助。

斯威雅蒂也成史上第3位4度打進大滿貫決賽都登頂的女將，她笑說不知道要做何感想，但也的確很驚訝能完成衛冕，「幾乎3周來要維持專注力是很難的一件事，我整個紅土賽季都表現很好，我存活下來了，我想我不會再質疑自己的實力，或許這就是答案。」

4年打下3座法網冠軍的斯威雅蒂僅22歲，前途無可限量，生涯打下法網紀錄7冠的傳奇艾芙特也說，斯威雅蒂出現前，她不相信有任何人可能追上自己紀錄，「但我相信她做得到。」