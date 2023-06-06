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法網／約克維奇晉4強 大滿貫19連勝 下戰對決「小蠻牛」

中新社／巴黎6月6日電
約克維奇晉級法網四強。（Getty Images）
約克維奇晉級法網四強。（Getty Images）

6月6日，2023年法國網球公開賽進行四分之一決賽，塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）與西班牙名將「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）分別戰勝各自對手，會師男單半決賽。

作為賽會3號種子的約克維奇當天對陣俄羅斯選手、賽會11號種子卡恰諾夫（Karen Khachanov）。首盤比賽中，約克維奇似乎並未使出全力，以4：6先失一盤。

約克維奇第二盤比賽逐漸找回感覺，儘管比分交替上升，但約克維奇占有優勢，特別是他在盤末的搶七局直接轟出了7：0的比分，一舉鎖定第二盤的勝局。

第三盤和第四盤，約克維奇都控制住了場上局面，並且開局即大比分領先對手。卡恰諾夫沒再找到任何翻盤機會。約克維奇以6：2、6：4的比分連下兩盤，最終以3：1的總比分贏得全場比賽。

約克維奇大滿貫19連勝，在賽後表示，他一直在努力尋找自己的比賽節奏。他形容自己在這場比賽中慢熱，但還是成功取得了突破。他認為，這是法網四分之一決賽中可以預料到的大搏鬥。

20歲的賽會頭號種子阿爾卡拉斯6日與希臘名將、賽會5號種子西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）爭奪半決賽的入場券。前兩盤，阿爾卡拉斯完全占據上風，以6：2、6：1的比分連贏兩盤。

西西帕斯直到第三盤盤中才找到一些感覺，奮力追趕比分但為時已晚。他在該盤浪費了很多機會。阿爾卡拉斯則將比賽拖入搶七局，以7：6（5）的比分再贏一盤，以3：0的總比分順利取勝。

這樣一來，約克維奇便會在9日的半決賽中與阿爾卡拉斯展開較量。這場比賽中的勝者被認為將有更大機會問鼎本屆法網男單冠軍。

約克維奇 法網 俄羅斯

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