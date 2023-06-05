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法網／約克維奇直落三晉8 拚第23冠 還破蠻牛一紀錄

體育新聞組／綜合報
約克維奇在法國網球公開賽，以6比3、6比2、6比2擊退秘魯選手瓦里拉斯，成功闖進8強。 （歐新社）
約克維奇在法國網球公開賽，以6比3、6比2、6比2擊退秘魯選手瓦里拉斯，成功闖進8強。 （歐新社）

世界排名第3的塞爾維亞網球名將約克維奇（Novak Djokovic）在法國網球公開賽，以6比3、6比2、6比2擊退秘魯選手瓦里拉斯（Juan Pablo Varillas），成功闖進8強，繼續朝破紀錄的第23座男單大滿貫冠軍邁進。

影音來源：YouTube

路透社報導，約克維奇目前與西班牙「蠻牛」納達爾（Rafa Nadal）共同保持大滿貫賽22冠紀錄。

世界排名第94、27歲的瓦里拉斯是29年來首度闖進大滿貫賽第4輪的秘魯人，前3輪他都是在大戰5盤後勝出。

但36歲的約克維奇把握每個進攻時機，避免被對手拖入冗長的底線對戰，最終直落三成功晉級，8強將對上第11種子俄羅斯籍選手卡察諾夫（Karen Khachanov）。

約克維奇曾兩度在法網封王，此役他第17度闖進法網8強，也打破納達爾的16次紀錄。坐擁14座法網冠軍的納達爾今年因傷缺戰。

另方面，台灣好手謝淑薇和中國搭檔王欣瑜在女雙32強以6比1、6以4擊敗中法組合張帥、美拉德諾維奇（Kristina Mladenovic），順利挺進16強。

謝淑薇和王欣瑜挺進16強後，對手是大會第5種子，美國選手柯拉芙琪珂（Desirae Krawczyk）和荷蘭選手舒由絲（Demi Schuurs）的組合。

約克維奇在法國網球公開賽，以6比3、6比2、6比2擊退秘魯選手瓦里拉斯，成功闖進...
約克維奇在法國網球公開賽，以6比3、6比2、6比2擊退秘魯選手瓦里拉斯，成功闖進8強。（歐新社）

約克維奇 納達爾 法網

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