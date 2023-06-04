法網／開賽連拿12局賞2貝果 斯威雅蒂花51分鐘晉16強

波蘭女單世界球后斯威雅蒂在法網輕鬆闖進16強。（路透）

波蘭女單世界球后斯威雅蒂（Iga Swiatek）在法網 女單32強賽事遭遇中國選手王欣瑜，上演了一場單方面的輾壓，斯威雅蒂開賽後連拿12局，以6：0、6：0賞給對手兩個貝果，僅花51分鐘就搶下16強賽門票。

影音來源：YouTube

日前才剛度過22歲生日的世界球后斯威雅蒂，今年將挑戰法網2連霸與個人第3冠，而她也在前三輪賽事中展現絕佳狀態，此役遭遇世界排名第80名、生涯第二度打進法網會內賽的王欣瑜，給對手來了一場震撼教育 。

在兩盤賽事中斯威雅蒂不僅1局未失、開賽連拿12局，第二盤前4局更是僅讓對手拿下1分，最終在僅花51分鐘下就順利搶下16強賽門票，也創下法網近10年來女單第4場的「雙貝果」賽事，前一次創下此紀錄的則為2017年的前丹麥「女網甜心」伍茲妮雅琪（Caroline Wozniacki）。

而在前3輪賽事中，斯威雅蒂已送出4顆貝果，對於今天打出一場壓倒性的賽事，斯威雅蒂說：「我很開心，因為我的表現相當出色，我為自己遵照著賽前設定的方式並且處理好場上的一切狀況感到開心，畢竟在場上的每一分對我來說都很重要，尤其是在這種最高級別的比賽中，比必須打出自己的紀律。」