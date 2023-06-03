拒答烏俄戰爭問題 莎芭蓮卡法網強闖16強

莎芭蓮卡晉級女單16強。（Getty Images）

白俄羅斯 好手莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）1日連下兩盤，拍倒俄羅斯的拉希莫娃（Kamilla Rakhimova），首度挺進法國網球公開賽16強。

第2種子莎芭蓮卡以兩個6：2輕取世界排名82的拉希莫娃，本屆法網 截至目前為止未失一盤。

莎芭蓮卡今年在澳洲網球公開賽抱回生涯首座大滿貫金盃，又在馬德里公開賽（Madrid Open）封后，本季有了好的開始，使她成為法網奪冠熱門之一。

她賽後表示：「每一場錦標賽都是不同的錦標賽，法網跟澳洲全然不同，場地不同。有大滿貫金盃入袋的感覺真好，帶來了很多信心。」

被視為奪冠熱門的白俄羅斯第2種子莎芭蓮卡，在前兩輪奪勝，都被烏克蘭 記者詢問關於政治議題，她只說：「我沒有任何評論。」

莎芭蓮卡在首輪擊敗烏克蘭女將烏克蘭選手科絲秋克（Marta Kostyuk），就被記者問到關於對於烏俄戰爭的看法，當莎芭蓮卡在次輪以7：5、6：2解決同胞好手希曼諾維奇（Iryna Shymanovich）後，再被來自烏克蘭的記者問到相關問題，對此莎芭蓮卡只說，「我不想做任何評論，謝謝你的問題。」