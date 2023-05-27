網球／法網籤表出爐 新舊球王可能4強碰頭

新球王阿爾卡拉斯（右）有望4強對決約克維奇（左）。（Getty Images）

法國網球公開賽抽籤結果出爐，西班牙球王阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）可能在四強對決前任球王約克維奇 （Novak Djokovic）。

俄羅斯名將梅德維夫（Daniil Medvedev）上周拿下羅馬大師賽冠軍後，排名升到世界第2，約克維奇從球王跌到世界第3，阿爾卡拉斯則重新登上球王寶座。

按照傳統，抽籤儀式會邀請上屆冠軍出席，但西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）宣布退出法網 ，也婉謝出席抽籤。阿爾卡拉斯則是生涯首度名列大滿貫頭號種子，這次他和約克維奇同為籤表上半部，有望四強碰頭。去年梅德維夫在法網中斷阿爾卡拉斯14連勝，但這次身在籤表下半部，想和阿爾卡拉斯再次對決只有決賽才有機會。

女單方面，世界球后與兩屆冠軍思薇雅蒂（Iga Swiatek）雖然上周在羅馬網賽8強因傷退賽，不過確認沒有大礙，仍會力拼衛冕，而她若想保住球后頭銜，至少得打進8強，否則就會遭白俄羅斯 新科澳網冠軍薩芭蓮卡（Aryna Sabalenka）取而代之。波蘭球后在8強戰很有可能對決本屆第六種子的美國好手高芙（Coco Gauff），重演去年法網決賽組合。

值得一提的是有機會在法網後成為史上第29位球后的薩芭蓮卡，首輪對手正好是烏克蘭的柯絲菟克（Marta Kostyuk），在烏俄戰爭未歇下，這場比賽勢必將成為焦點。

台灣選手方面，曾俊欣會外賽止步第二輪，首次參加法網的吳東霖、許育修都在會外首輪出局。中國大陸選手部份，18歲小將商竣程連闖3關，繼澳網後再度闖進大滿貫，加上吳易昺和張之臻，共有3位大陸選手參加會內賽。