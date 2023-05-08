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網球／墨瑞睽違逾1000天再奪冠 替法網暖身

中央社／馬賽7日綜合外電報導
曾經的英國球王墨瑞今天在法國艾克斯挑戰賽，贏得個人2019年以來的首座冠軍。（美聯社）
曾經的英國球王墨瑞今天在法國艾克斯挑戰賽，贏得個人2019年以來的首座冠軍。（美聯社）

曾高居男網世界第一的「英國希望」墨瑞（Andy Murray）今天在法國艾克斯挑戰賽（Aix-en-Provence Challenger），贏得個人2019年以來的首座冠軍。

綜合法新和路透社報導，墨瑞生涯捧過3座大滿貫賽金盃，但自2019年10月在安特衛普（Antwerp）封王後就再未嘗過冠軍滋味。

目前世界排名52的墨瑞，今天在艾克斯挑戰賽這場紅土賽事的決賽，以2比6、6比1、6比2擊敗世界排名17、大會第一種子的美國好手保羅（Tommy Paul）。

這是墨瑞2016年以來首度在紅土賽事登頂，因此即便他先前在馬德里（Madrid）和摩納哥（Monaco）都是早早打包，今天的戰果對他在本月底前進法國公開賽的希望來說，等於是注入了一劑強心針。

35歲的墨瑞同時也希望推升自己的排名，以確保能在7月登場的溫布頓（Wimbledon）錦標賽籤表搶下種子球員席次。

今天這一勝，是墨瑞這位奧運兩金得主本賽季第3度拍落世界排名前20的對手，他也將於8日公布的最新世界排名重回前50，來到42。

奧運 英國 溫布頓

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