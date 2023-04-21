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網球／退休想執教誰？ 約帥點名「壞小子」

體育新聞組／綜合報導
約克維奇（左）曾被基里洛斯（右）擊敗。（歐新社資料照片）
約克維奇（左）曾被基里洛斯（右）擊敗。（歐新社資料照片）

塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）在斯普斯卡公開賽第二輪打得辛苦，以後來居上之姿擊敗法國小將范阿斯切（Luca Van Assche）挺進八強。在賽後受訪時他提及手肘傷勢狀況，當被問到當教練時想執教哪位球員，下個月將滿36歲的他也給出了答案。

約克維奇以頭號種子的身分轉戰等級最低波士尼與赫塞哥維納的巴尼亞盧卡比賽，一邊維持狀況，一邊為法網的到來做準備。此役面對世界排名第87的范阿斯切，首盤鏖戰到「搶七」仍以4：7讓出第一盤，但接下來兩盤狀態回穩，分別以6：3、6：2順利拿下，驚險完成逆轉。

賽後他談到近期不斷困擾他的手肘傷勢，表示並沒有大礙，現在身體很健康。同時他也稱讚帶給他苦戰的范阿斯切，「他很認真打好每一球，直到我慢慢找回自己的節奏」。他坦言這是場艱辛的勝利，花了好一段時間才適應場地，「我相信我有能力做得更好，但贏了就是贏了」。

約克維奇下個月即將迎接36歲生日，受訪時也被問及將來退休當教練時想執教哪位球員，他思考了一下，並點名去年曾在溫布頓錦標賽敗給他的澳洲「壞小子」基里洛斯（Nick Kyrgios）。「如有果有機會給我帶到，他可以拿下五次大滿貫冠軍」，約克維奇笑著說，「但我的價格可不便宜。」

而基里洛斯聽到約克維奇的「指名」後，也在Instagram發布了限時動態並寫到：「哈哈哈，比起這個讓我們先去吃頓好料的！」

約克維奇 澳洲 退休

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