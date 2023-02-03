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網球／澳球星基爾喬斯承認施暴前女友 但未被定罪

中央社／坎培拉3日綜合外電報導
澳洲網球選手基里洛斯3日前往法院，對前女友控訴他施暴一事出庭。（美聯社）
澳洲網球選手基里洛斯3日前往法院，對前女友控訴他施暴一事出庭。（美聯社）

澳洲男子網球運動員基里洛斯（Nick Kyrgios）今天對前女友控訴他施暴一事認罪。法官認為這是「單一愚蠢行為」，基里洛斯未被定罪。

法新社報導，坎培拉地方法官駁回了針對基里洛斯攻擊他人的指控。

27歲的基里洛斯是曾在大滿貫賽事「溫布頓網球錦標賽」打進決賽的好手，他在坎培拉法庭上坦承於2021年1月10日攻擊當時的女友帕薩瑞（Chiara Passari），他在兩人激烈爭吵後，將她推倒在地。

律師告訴法庭，帕薩瑞10個月後與基里洛斯分手，並向警方報案。

帕薩瑞在法庭上宣讀的聲明中表示，她因為此事受到嚴重創傷，體重直線下降、整日臥床，無法入睡，也不能展開新的戀情。

心理學家波倫斯坦（Sam Borenstein）告訴法庭，基里洛斯有反覆發作的嚴重抑鬱症，症狀包括出現自殘念頭、失眠、激動、內疚等。

波倫斯坦說，基里洛斯曾倚賴酒精和藥物來應付這些狀況，但現在在處理這些問題方面，已經開始有進步。波倫斯坦說：「就在我們說話的此刻，他的心理健康狀況已明顯改善。」

地方法官康貝爾（Beth Campbell）表示，基里洛斯的行為很糟糕，但這次攻擊並非事先計畫或預謀，只是一個年輕人企圖擺脫緊張情況時做出的「單一愚蠢行為」。

據說當時帕薩瑞不讓基里洛斯離開她在坎培拉的公寓，於是基里洛斯推了帕薩瑞。

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