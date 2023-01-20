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澳網／墨瑞不滿打到凌晨4時 澳網主席堅稱尚無須改賽程

中央社／ 墨爾本20日電
墨瑞比賽打了超過5個小時。（歐新社）
墨瑞比賽打了超過5個小時。（歐新社）

英國名將墨瑞在澳洲網球公開賽與地主選手科基納基斯從19日晚打到20日凌晨4時5分，歷時近6小時才分出勝負，大會因此挨批安排不當，但澳網主席提列堅稱「沒必要」改變賽程。

綜合路透和法新社報導，35歲的墨瑞（AndyMurray）在澳網第2輪上演史詩般的逆轉秀，從連丟2盤且第3盤一度2比5落後的情況下急起直追，終場以4比6、6比7（4/7）、7比6（7/5）、6比3、7比5擊敗深受期待的澳洲選手科基納基斯（ThanasiKokkinakis）。

兩人一共大戰5小時45分鐘，打到凌晨4時5分才決定輸贏，這是大滿貫賽史上第2晚結束的比賽。

網球進入開放年代（Open Era）以來，打到最晚才結束的比賽也是在澳網，即2008年地主好手修威特（Lleyton Hewitt）在第3輪打到凌晨4時34分才淘汰賽普勒斯對手巴達提斯（Marcos Baghdatis）。

墨瑞談到這場生涯耗時最久的比賽時，批評大會「不尊重人」。他說，他尊重大會的規定，卻必須打到凌晨3、4時，「而且還不准人去上廁所」，「這是笑話，你們也心知肚明」。

他說：「這是不尊重你們自己、不尊重球僮、不尊重球員，而且不讓我們上廁所。很荒謬！」

墨瑞感謝觀賽的球迷堅持到最後，同時也表達對球僮健康的擔憂。

已為人父的他說：「如果我的小孩是賽事球僮，他們早上5時才回家，身為家長的我會很生氣。這對他們沒有好處，對主審、大會人員都沒有好處。我不認為這對球迷來說是很棒的事，對球員也不好。」

網壇傳奇娜拉提洛娃（Martina Navratilova）和退役後當球評的馬克安諾（John McEnroe）等人都抨擊大會太誇張，沒有其他運動賽事會像這樣持續到這麼晚。墨瑞的哥哥傑米（Jamie）也說，大滿貫賽夜場應只能安排一場比賽。

然而，澳網主席提列（Craig Tiley）表示，這種情況不常發生，目前沒有必要調整賽程。

他告訴澳洲第9電視台（Channel Nine）：「我們做（比賽）匯報時都會研究這個部分，每年都是這樣。」

「不過現階段我們必須在14天內排完那些比賽，因此沒有太多選擇。」

提列指出，本週因為天氣太熱和斷斷續續降雨，導致賽事延誤數小時。他說：「有很多變數…通常不會在這麼短的時間內遇到這些情況。」

他也提到，如果夜間只排一場比賽，萬一有球員受傷，可能就得開天窗，無法向球迷和轉播單位交代。

澳網 澳洲網球公開賽 英國

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