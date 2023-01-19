澳網／納達爾臀傷不敵華裔麥唐納 衛冕夢碎

納達爾在澳網第2輪爆冷出局，露出失望的表情。（歐新社）

尋求衛冕的西班牙「蠻牛」納達爾 （Rafael Nadal），18日在澳網 男單第2輪遭遇美國華裔好手麥唐納（Mackenzie McDonald），第2盤一度因臀部不適申請傷停，最終以4：6、4：6、5：7落敗，挑戰2連霸夢碎。

納達爾在澳網開打前7戰輸了6場，雖非最佳狀態前往澳洲 ，仍在首輪擊敗英國新星德萊普，18日面對2020年法網手下敗將麥唐納卻陷入苦戰。

在前兩盤賽事中，麥唐納都率先打破納達爾發球局取得領先，反觀納達爾在第2盤第8局一次回擊球後身體不適，申請醫療暫停回到休息室治療，儘管隨後選擇續戰，最終仍在3盤打完後爆冷出局。

納達爾透露，其實賽前就已經感覺到臀部不適，「這樣的狀況已經有幾天了，但不如這場比賽嚴重，還不清楚確切狀況，無法確定肌肉還是關節出問題。」

對於在傷勢變嚴重後並未選擇退賽，納達爾也作出解釋，「不想以退賽離開球場，即使輸了也無話可說，恭喜對手獲勝，這是必須盡其所能戰鬥到最後一刻的運動，我的生涯都遵循這點。」

儘管在法網被納達爾打得毫無招架之力，麥唐納直言在硬地賽對決，讓他有自信能夠擊敗對手，「上次在紅土交手，他給我迎頭痛擊，在紅土球場很難突破他；很開心能在硬地球場與他交手，更開心贏得勝利。」

此外，現場觀賽的納達爾愛妻佩蕾洛（Mery Perello），也被鏡頭捕捉到難過落淚的畫面。

這是納達爾升格人父後第一個大滿貫賽事，他日前受訪透露，「擔心在澳洲比賽時會想念兒子，因此妻子特地帶著小孩飛到墨爾本一起生活。」沒想到佩蕾洛現身球場包廂觀賽，卻看到丈夫受傷的一幕，還不禁用手抹去眼淚。

據媒體報導，納達爾生涯在澳網傷勢頻傳，2011年8強膝傷、2012年8強腿筋拉傷、2013年因胃病退賽，2014年決賽受傷不敵瑞士名將瓦文卡（Stan Wawrinka）、2018年4強因臀部傷勢不敵克羅埃西亞好手希利奇（Marin Cilic）。