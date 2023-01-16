我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歡笑變尖叫…尼泊爾墜機乘客「死亡直播」拍下墜毀瞬間

美加日韓民眾 登機前48小時核酸陰性方可赴中

蠻牛近7戰6敗 坦言澳網首戰不好打

體育新聞組／ 綜合報導
納達爾積極備戰澳網。（歐新社）
納達爾積極備戰澳網。（歐新社）

西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）將在澳洲網球公開賽尋求衛冕，但首戰就要遭遇英國新星德瑞波（Jack Draper）的強力挑戰。

波蘭的斯威雅蒂（Iga Swiatek）想挑戰生涯首座澳網女單冠軍，同樣也非易事。

今年的第一場大滿貫賽事將在墨爾本球場（Melbourne Park）開打，巴蒂（Ashleigh Barty）去年在女子單打搶下冠軍後突然宣布退休，因此今年的澳網確定將有新的女單冠軍得主。

包括今年的前兩戰，36歲的納達爾最近7場比賽輸了6場，接下來他將在澳網對上狀況極佳的德瑞波，屆時恐將是場苦戰。

名列大會男單頭號種子、生涯拿下22座大滿貫冠軍的納達爾說：「這大概是我被列為種子選手以來，最難打的一場首輪賽事。他（指德瑞波）年輕、有力量、世界排名攀升的速度也非常地快，真的是打得很好。」

進步神速的德瑞波年僅21歲，他稱儘管納達爾是自己的偶像，但他不會被嚇倒。

德瑞波說：「我想去參加（澳網）並展現競爭力，希望能好好發揮，且當然也想贏得那場比賽，所以那就是我的計畫。」

納達爾去年與俄羅斯選手梅德維夫（Daniil Medvedev）大戰5盤才拿下冠軍，拿下2009年以後的第1座澳網冠軍。

生涯9次在澳網奪冠的塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic），2022年因為違反澳洲有關COVID-19疫苗的接種規定而被驅逐出境，無法出賽。今年他重回澳網，是奪冠大熱門。

35歲的約克維奇不僅要挑戰生涯第10座澳網冠軍，也要力拚追平納達爾紀錄的生涯第22座大滿貫冠軍，還想奪回世界排名第一的位置，而他這次澳網的首戰，將是在17日對上西班牙好手巴埃納（RobertoCarballes Baena）的比賽。

澳網 納達爾 澳洲網球公開賽

上一則

最後2分鐘裁判報告 詹姆斯不爽：改變不了結果

下一則

「浪花兄弟」合拿46分 不敵公牛佛西維奇獨砍43分 勇士吞敗

延伸閱讀

網球／征戰超過20年 傳奇女將史托瑟宣布澳網退役

網球／征戰超過20年 傳奇女將史托瑟宣布澳網退役
網球／約克維奇實力寵粉 賽後「脫光光」給粉絲只剩褲子

網球／約克維奇實力寵粉 賽後「脫光光」給粉絲只剩褲子
約克維奇阿得雷德網賽稱王 澳洲連續不敗紀錄達34場

約克維奇阿得雷德網賽稱王 澳洲連續不敗紀錄達34場
網球／約克維奇拍掉梅德維夫 阿得雷德網賽爭冠

網球／約克維奇拍掉梅德維夫 阿得雷德網賽爭冠

熱門新聞

大坂直美宣布懷孕。（美聯社）

網球／大坂直美宣布懷孕 暫別網壇 2024年復出

2023-01-11 18:27
水牛城比爾安全衛哈姆林。（美聯社）

NFL／哈姆林場上心臟驟停 醒來發文感謝無比的愛

2023-01-08 18:37
福原愛（左）近來在日本接下廣告。（取材自微博）

福原愛日本超市現蹤 圓臉瘦成瓜子臉 近況曝光

2023-01-15 22:23
獨行俠唐西奇(左)全力防守湖人詹姆斯。(路透)

NBA／唐西奇壓倒湖人詹姆斯 賽後相擁上演感人一幕

2023-01-13 06:53
法國足協主席葛雷茨終於為失言道歉。（美聯社）

足球／不尊重席丹連姆巴佩都失望 法國足協主席終道歉

2023-01-11 06:14
約克維奇脫下上衣送給球迷。 (取材自推特@Greg Sharko)

網球／約克維奇實力寵粉 賽後「脫光光」給粉絲只剩褲子

2023-01-09 08:33

超人氣

更多 >
德州21歲男砍下新婚妻頭顱丟浴室 還叫父母來看

德州21歲男砍下新婚妻頭顱丟浴室 還叫父母來看
尼泊爾空難警方證實至少68死 傳有生還者

尼泊爾空難警方證實至少68死 傳有生還者
律師、華爾街主管…芬太尼混古柯鹼 紐約菁英接連喪命

律師、華爾街主管…芬太尼混古柯鹼 紐約菁英接連喪命
德州28歲亞裔教師遭男友槍殺 約會軟體認識 交往才一周

德州28歲亞裔教師遭男友槍殺 約會軟體認識 交往才一周
年薪中位數12萬730元 軟體開發員登最佳工作榜首

年薪中位數12萬730元 軟體開發員登最佳工作榜首