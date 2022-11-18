網球／溫網放寬全白服裝規定 女選手可穿深色底褲出戰

英國溫布頓網球錦標賽主辦單位將放寬全白服裝規定，容許女子選手穿上深色的底褲參賽。資料照片。（美聯社）

英國溫布頓 網球錦標賽的主辦單位17日宣布，將放寬全白服裝規定，只要女子選手想要，就容許穿上深色的底褲（undershorts）。

CNN報導，此一決定是在賽事後做出的。主辦單位「全英俱樂部」（All England Club）面臨著愈來愈大的壓力，要減少遇上經期選手的白色服裝是否可見血跡的焦慮。

全英俱樂部執行長波頓 （Sally Bolton）在聲明表示，「我們致力於支持選手，傾聽他們如何才能以最佳狀態表現的回應。我很高興證實，經過跟選手與多個利益相關團體的代表磋商，管理委員會已決定更新溫布頓的全白服裝規定」。

聲明指出，這意味著從明年開始，參加錦標賽的女子與青少女選手如果願意，將有權選擇穿上有色的底褲，「我們希望，此一規定的調整將藉由減輕潛在的焦慮來源，幫助選手單純專注於她們的表現」。

美聯社指出，溫網更新後的規定申明女子選手現在可以「穿純色、中/深色（solid, mid/dark-colored）的底褲，前提是不長於短褲或裙子」，所有其他服裝與配件的要求維持不變，包括了「參賽者必須穿著幾近全白的合適網球服」規定。