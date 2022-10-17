網球／球后太狂 斯威雅蒂聖地牙哥奪單季第8冠

斯威雅蒂今年在美國表現近乎完美，整季累積戰績是24勝1敗，16日又在聖地牙哥女網奪冠。（Getty Images）

美國似乎成為波蘭「世界球后」斯威雅蒂（Iga Swiatek）福地，闖進聖地牙哥 女網決賽的她最終戰碰上會外賽晉級的克羅埃西亞薇基克（Donna Vekic），雖失去第二盤，但決勝盤賞給對手一個「鴨蛋」，最終以6：3、3：6、6：0迎接本季第8冠。

斯威雅蒂今年在美國表現近乎完美，整季累積戰績是24勝1敗，除美網登頂，印地安泉和邁阿密也完成包辦金盃的「陽光雙冠」，加上聖地牙哥奪冠，她分享說：「我認真訓練，和我的心理師 也有下功夫，讓結束比賽的時刻能更專注。」

年僅21歲的斯威雅蒂，今年已累積64勝，勝場數是近9年最高，甚至有機會挑戰美國名將小威廉 絲（Serena Williams）2013年締造的78勝；斯威雅蒂迎接冠軍獎金11萬6340美金後，本季獎金已累積940萬5525美元，有機會成為單季的千萬獎金后。

世界排名77的薇基克，4強賽因雨延期，決賽前不到幾小時，她才以6：4、4：6、7：6（7：2）逆轉地主柯林斯（Danielle Collins），但在一場3盤大戰沒能成成為最終勝家，她形容決勝盤自己就像撞上一堵牆，「她（斯威雅蒂）顯示為何她絕對是現在全世界的最好球員。」