美網／差點輸給排名百名外選手 球后斯威雅蒂逆轉晉8強

世界球后斯威雅蒂差點爆冷輸給世界排名百名外的選手。（路透）

儘管在開賽前被認為將可輕鬆取勝，不過世界球后斯威雅蒂（Iga Swiatek）卻在今天的16強賽險遭滑鐵盧，在首盤先被德國 選手妮邁爾（Jule Niemeier）攻下後，後兩盤她總算找回自己的節奏，最終以2：6、6：4、6：0逆轉勝出。

年僅21歲的斯威雅蒂，從2019年首度打進大滿貫會內賽以來，至今還不曾在大滿貫賽輸給世界排名100名外的對手，不過今天面對世界排名第108名的德國選手妮邁爾，斯威雅蒂卻陷入苦戰，開賽就先被對手破發，首盤兩度被攻破發球局，以2：6讓出。

不過接下來兩盤斯威雅蒂迅速調整，尤其是在第二盤的破發大戰中，共4度破發得手，第3盤更是直接賞給對手「貝果」，逆轉搶下8強賽門票後斯威雅蒂說：「很開心我沒有放棄希望，老實說在第二盤的時候我只是犯錯率稍微減少，但她也開始沒有那麼有侵略性，這對我來說會好打很多，並獲得可以利用的機會。」

而在今天第三盤讓妮邁爾一局未拿取勝後，這也是斯威雅蒂本季第19度賞給對手「貝果」，是自2013年小威廉 絲（Serena Williams）單季送出25次「貝果」以來的最多紀錄。

不過接下來斯威雅蒂也將對上來自美國紐約的地主選手皮古拉（Jessica Pegula），世界排名第8名的皮古拉今天在16強賽以6：3、6：2擊敗兩屆溫網冠軍捷克克薇歐娃（Petra Kvitova），今年第3度闖進到大滿貫8強賽。

皮古拉在今天與克薇歐娃之戰狀況不斷，包括在第3局時比賽一度因為下雨停止了45分鐘，原因是球場伸縮頂棚來不及關閉，讓皮古拉直言有點令人沮喪，「那時比賽剛開打但狀況卻有點艱難，我沒有太多感覺，只是坐在那充滿了不確定性，不知道該怎麼辦。」

而美國網協也隨即對於來不及關上頂棚做出聲明，強調氣象團隊告知今天比賽預計將不會下雨，但不幸的是發生了突發性的太陽雨。