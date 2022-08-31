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美網比賽中聞到大麻味 澳洲壞小子痛批「環境差」

記者劉肇育／即時報導
基里洛斯苦戰近3小時後搶下32強賽門票。(歐新社)
基里洛斯苦戰近3小時後搶下32強賽門票。(歐新社)

澳洲壞小子」基里洛斯（Nick Kyrgios）今天在美網男單第2輪賽事遭遇世界排名第50名的法國好手邦齊（Benjamin Bonzi），最終在苦戰近3小時後才以7：6（7：3）、6：4、4：6、6：4搶下32強賽門票，而比賽過程中基里洛斯也再度槓上主審，表示聞到場邊有「大麻」的味道，但主審卻告知他是食物味，讓基里洛斯相當不滿。

今年溫網首度挺進到大滿貫決賽的基里洛斯，這次美網也被看好將有所突破，不過在今天與邦齊的比賽中他也陷入苦戰，在苦戰近3小時後才勝出，他說：「他今天的表現令人難以置信，這迫使我在第4盤後段必須打得更冒險來求勝，很高興最終我通過考驗。」

不過今天場上的狀況還不是最讓基里洛斯感到困擾，而是在第二盤取得領先時他一度向主審反應場邊聞到大麻菸的味道，但卻遭到主審回覆是食物的味道，他說：「我並不想要提醒任何人不要做任何事，但那是該死的大麻，顯然我不會抱怨食物的味道，當運動員在場上不斷奔跑，加上我又有氣喘，這可不是個理想的狀況。」

儘管主審隨後也要求觀眾不得在球場周邊抽煙，但賽後基里洛斯仍是對此感到相當不滿，甚至痛批美網的比賽環境，「我患有嚴重的氣喘，當我左右奔跑時呼吸是相當困難的。美網這裡的氛圍與其他地方很不同，他一直都很吵鬧，有一半的時間我幾乎聽不到我的團隊的聲音，這噪音是令人難以置信的，今天在球場上我就一直聽到火車和人們的聲音，對於像我這種很難維持專注的人，必須要很努力克服這樣的狀況。」

不僅是基里洛斯，過去包括「三天王」中的費德勒（Roger Federer）和納達爾（Rafael Nadal）都曾抱怨過美網場邊太過吵雜的狀況，甚至已經讓他們聽不到自己揮拍和擊球的聲音。

大麻 澳洲 納達爾

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