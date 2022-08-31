美網／睽違2年再登美網 納達爾首輪逆轉日裔澳洲小將

納達爾順利挺進到美網第二輪。(歐新社)

有望在今年美網後重返世界球王寶座的「蠻牛」納達爾 （Rafael Nadal），今天在美網男單首輪遭遇世界排名第198名的日裔澳洲 籍選手土方林奇（Rinky Hijikata），在先丟首盤的情況下，最終連趕3盤以4：6、6：2、6：3、6：3順利挺進到第二輪。

今年前3場大滿貫賽事拿下前兩冠，溫網則是在4強賽開打前因傷退賽的納達爾，睽違兩年今年重新回到美網賽場，並有很高的機率將重返世界球王寶座，不過今天首輪面對生涯首度挺進到大滿貫單打會內賽的土方林奇，納達爾卻在首盤讓支持他的球迷嚇出一身冷汗。

首盤賽事，土方林奇先是在第7局搶先破發後取得領先，反觀納達爾在首盤卻沒有取得任何破發機會，讓土方林奇以6：4先下一城，不過納達爾在重新調整步調後展開反撲，第二盤在第2、8局兩度破發得手，第三盤也是在第4局攻破對手發球局，且在這兩盤賽事中未再給土方林奇取得任何破發點，反倒以盤數2：1逆轉。

第四盤納達爾在2：2後，於第5局再度破發取得領先，儘管土方林奇在第8局也一度取得3個破發機會，但都遭到納達爾化解，第9局納達爾也與土方林奇展開激烈拉鋸，最終在第5個賽末點成功拿下比賽，以6：3收下勝利，下一輪將對上世界排名第60名的義大利 選手佛格尼尼（Fabio Fognini）。