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美網將是最後一舞？ 小威語帶保留

體育新聞組／綜合報導
小威廉絲闖過美網首輪後受訪，對於是否退休一事態度模糊。（美聯社）
小威廉絲闖過美網首輪後受訪，對於是否退休一事態度模糊。（美聯社）

被認為將在美網後高掛球拍的美國網球傳奇小威廉絲（Serena Williams），29日在美網女單首輪迎戰蒙特內哥羅好手克雯妮奇（Danka Kovinic），僅花100分鐘就以6：3、6：3直落二勝出，這場比賽受到球迷與各界名人高度關注，小威賽後直言受寵若驚，不過談到退休計畫時，強調將會「保持模糊」。

影音來源：YouTube

小威9月將迎接41歲生日，日前透露已有退役計畫，外界推估美網將是她的最後大滿貫賽事，29日包括美國前總統柯林頓、名導演史派克李、拳王泰森都到場觀賽，小威也被以「史上最偉大球員」介紹出場。

在滿場歡呼聲中，小威沒有讓球迷失望，拿下美網生涯第107勝、大滿貫第366勝，且從1998年首度打美網至今，不曾在首輪止步，賽後再度享受眾人簇擁。

「這次接待會真的太熱烈、響亮，讓我清楚感覺到胸口的火熱感，這種感覺很棒，永遠都不會忘記。」談到本場比賽所受到的對待，小威廉絲說：「在這個球場總是讓我感到舒適，就是想要拿出最好的表現，球迷很瘋狂，對我幫助很多。」

至於詳細退休計畫，她選擇語帶保留，「我一直都保持模糊，對吧？永遠不知道下一步如何，熱愛一件事時，離開總是很難，比持續下去更難。」

威廉 退休 導演

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