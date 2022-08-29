美網／西西帕斯連掉11局暴冷出局 前冠軍瓦文卡傷退

希臘網球名將西西帕斯29日在美網開賽敗給對手，遭到淘汰。（美聯社）

美國網球公開賽今天展開會內賽首輪賽事，不僅女單賽事冷門不斷，男單賽場也有高順位種子中箭落馬，世界排名第五名的希臘名將西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）在首輪面對哥倫比亞加蘭（Daniel Galan）的比賽中，在前兩盤只拿下一局、開賽連掉11局的情況下，最終以0：6、1：6、6：3、5：7爆冷出局。

今年澳網 闖進四強賽的希臘好手西西帕斯，今天在美網首輪遭遇世界排名第94名的哥倫比亞選手加蘭，在前兩盤賽事中卻打得荒腔走板，不但首局被對手賞了一顆「貝果」，開賽後還被加蘭連拿了11局，直到第二盤第六局才首度保發，但已經被對手連續攻破五個發球局，明顯未進入比賽狀況。

第三盤第二局，西西帕斯在與對手的激烈拉鋸戰中總算首度破發，並且靠著這一局的優勢，以6：3扳回一城，第四盤再度搶先破發，儘管在第八局被對手回破發扳平，不過第十局他也成功化解了加蘭的五個賽末點，第12局又再成功化解前三個賽末點，但最終仍是被攻破防線，以5：7敗下陣來，繼2019年後再度在美網首輪出局。

曾獲美網男單冠軍的瑞士老將瓦文卡，29日因傷退賽。（歐新社）

至於37歲的2016年美網男單冠軍、瑞士老將瓦文卡（Stan Wawrinka），今天則首輪則是碰上從會外賽靠著「幸運輸家」晉級的法國選手穆特（Corentin Moutet），在前兩盤打完穆特取得6：4、7：6（9：7）領先時，瓦文卡也宣布因為腿傷退賽，黯然結束今年美網之旅。

對於今年三場大滿貫賽事都在首輪止步，瓦文卡也直言，自己也清楚離退休 之日已不遠，不過他目前仍未正式思考這件事，「我受傷一年多，並花了一段時間才讓身體和比賽方面感覺好一點，我仍愛這項運動，直到我停下腳步前，我仍希望能多打一段時間。毫無疑問我已經離終點愈來愈近，這是一個現實。」