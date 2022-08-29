美網／烏克蘭小將暴冷 大滿貫初體驗拍下前球后哈蕾普

斯尼古爾目前排名僅124，美網正式開戰前，她加入「為網球而戰」表演賽為烏克蘭募款。比賽當天她的左胸別有支持烏克蘭標誌。（Getty Images）

美網第一天就大爆冷門，從資格賽闖關的烏克蘭 小將斯尼古爾（Daria Snigur），生涯第一次打進大滿貫會內賽，就以6：2、0：6、6：4力退羅馬尼亞前「世界球后」哈蕾普（Simona Halep），讓她直呼不可思議。

「我無話可說，因為這對我根本是不可能的事情。」斯尼古爾形容說。

斯尼古爾目前排名僅124，美網正式開戰前，她加入網壇明星「西班牙蠻牛」納達爾 （Rafael Nadal）、地主好手高芙（Coco Gauff）、退役傳奇馬克安諾（John McEnroe）和波蘭「世界球后」斯威雅蒂（Iga Swiatek）行列，在「為網球而戰」表演賽為烏克蘭募款。

從資格賽闖關的烏克蘭小將斯尼古爾（右），生涯第一次打進大滿貫會內賽，就以6：2、0：6、6：4力退羅馬尼亞前「世界球后」哈蕾普（左）。（路透）

斯尼古爾認為，這場表演賽讓她提早適應路易阿姆斯壯球場，「我認為這有幫助到我一點。」

身為2019年溫布頓 青少女冠軍，斯尼古爾轉入職業起步卻不順暢，生涯前8度大滿貫會外賽嘗試都沒能打進會內賽，巡迴賽兩次面對世界前20的對手也都吞敗，今天卻在最大舞台打下驚奇，拍下世界排名第7個哈蕾普。

30歲的哈蕾普曾在2017年登上世界球后寶座，她是兩度大滿貫得主，美網也曾打進4強，但今天意外落馬，成為近4年來大滿貫首度「一輪遊」。