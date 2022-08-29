我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

連續性侵女性、曾於華埠犯案 曼哈頓電單車色狼長相曝光

南加爾灣留學生開學第一天 車庫遭洗劫一空 車都被開走

美網／烏克蘭小將暴冷 大滿貫初體驗拍下前球后哈蕾普

記者曾思儒／即時報導
斯尼古爾目前排名僅124，美網正式開戰前，她加入「為網球而戰」表演賽為烏克蘭募款。比賽當天她的左胸別有支持烏克蘭標誌。（Getty Images）
斯尼古爾目前排名僅124，美網正式開戰前，她加入「為網球而戰」表演賽為烏克蘭募款。比賽當天她的左胸別有支持烏克蘭標誌。（Getty Images）

美網第一天就大爆冷門，從資格賽闖關的烏克蘭小將斯尼古爾（Daria Snigur），生涯第一次打進大滿貫會內賽，就以6：2、0：6、6：4力退羅馬尼亞前「世界球后」哈蕾普（Simona Halep），讓她直呼不可思議。

「我無話可說，因為這對我根本是不可能的事情。」斯尼古爾形容說。

斯尼古爾目前排名僅124，美網正式開戰前，她加入網壇明星「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）、地主好手高芙（Coco Gauff）、退役傳奇馬克安諾（John McEnroe）和波蘭「世界球后」斯威雅蒂（Iga Swiatek）行列，在「為網球而戰」表演賽為烏克蘭募款。

從資格賽闖關的烏克蘭小將斯尼古爾（右），生涯第一次打進大滿貫會內賽，就以6：2、...
從資格賽闖關的烏克蘭小將斯尼古爾（右），生涯第一次打進大滿貫會內賽，就以6：2、0：6、6：4力退羅馬尼亞前「世界球后」哈蕾普（左）。（路透）

斯尼古爾認為，這場表演賽讓她提早適應路易阿姆斯壯球場，「我認為這有幫助到我一點。」

身為2019年溫布頓青少女冠軍，斯尼古爾轉入職業起步卻不順暢，生涯前8度大滿貫會外賽嘗試都沒能打進會內賽，巡迴賽兩次面對世界前20的對手也都吞敗，今天卻在最大舞台打下驚奇，拍下世界排名第7個哈蕾普。

30歲的哈蕾普曾在2017年登上世界球后寶座，她是兩度大滿貫得主，美網也曾打進4強，但今天意外落馬，成為近4年來大滿貫首度「一輪遊」。

烏克蘭 納達爾 溫布頓

上一則

美網／梅迪維夫直落三擊敗柯茲洛夫 晉級第2輪

下一則

美網／大滿貫賽單打最後一舞 小威廉絲直落二闖過頭關

延伸閱讀

美網／梅迪維夫直落三擊敗柯茲洛夫 晉級第2輪

美網／梅迪維夫直落三擊敗柯茲洛夫 晉級第2輪
美網／台3選手參戰 「夜市球王」曾俊欣周二打頭陣

美網／台3選手參戰 「夜市球王」曾俊欣周二打頭陣
美網／威廉絲姊妹碰捷克組合 詹皓晴列15種子

美網／威廉絲姊妹碰捷克組合 詹皓晴列15種子
美網／大小威合體女雙 夢幻告別秀

美網／大小威合體女雙 夢幻告別秀

熱門新聞

林書豪說自己不知道滿月是什麼意思。（影片截圖）

球迷女兒滿月求祝福遭拒 林書豪道歉：不知道滿月是什麼

2022-08-27 07:53
柯比生前與妻子凡妮莎的合照。(美聯社)

NBA球星柯比墜機屍體照遭洩 家屬告洛杉磯郡獲賠3100萬

2022-08-24 22:09
代表台灣的台北市福林國小棒球隊對壘墨西哥隊，取得重要一勝。（特約記者廖華傑／攝影）

威廉波特少棒／中華隊5:1勝墨西哥 晉級國際組冠軍戰

2022-08-24 18:45
NBA傳奇球星布萊恩2020年墜機身亡，洛杉磯郡人員拍下現場照片並外流，遭判賠1600萬美元給布萊恩遺孀凡妮莎(圖)，凡妮莎宣布將把錢捐給以布萊恩外號為名的慈善基金會。美聯社

柯比墜機照天價賠償 遺孀將捐慈善基金會

2022-08-26 11:56
布魯克林籃網隊今天在聲明中表示，球星杜蘭特(圖)在和總教練奈許、總經理馬克斯以及老闆蔡崇信、吳明華晤談後，將繼續留在籃網，交易大戲正式畫下句點。(美聯社)

峰迴路轉...與籃網高層眾大咖晤談後 杜蘭特不走了

2022-08-23 17:03
威廉波特少棒聯盟世界大賽竟出現「五出局」罕見場面。(影片截圖)

威廉波特少棒出現一局「5出局」網友笑翻：多殺的算到下局

2022-08-22 19:44

超人氣

更多 >
成龍杭州高調買豪宅挨嗆裝潢土氣 網批：不顧小龍女

成龍杭州高調買豪宅挨嗆裝潢土氣 網批：不顧小龍女
布碌崙中餐廳抓賊 華裔輔警、店主反被拘

布碌崙中餐廳抓賊 華裔輔警、店主反被拘
留下遺書走上絕路 27歲韓女星柳珠恩殞命

留下遺書走上絕路 27歲韓女星柳珠恩殞命
租房詐騙盛行 看穿這4陷阱 不當冤大頭

租房詐騙盛行 看穿這4陷阱 不當冤大頭
法拉盛華女疑遭亞裔刺斃 蒙面男曾換裝出入

法拉盛華女疑遭亞裔刺斃 蒙面男曾換裝出入