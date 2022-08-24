網球／被控像「喝了7百杯」女球迷告澳洲壞小子毀謗

澳洲「壞小子」基里洛斯。（美聯社）

澳洲 「壞小子」基里洛斯（Nick Kyrgios）今年溫布頓 首度打進決賽，但錯過第一座大滿貫金杯外，還遭球迷控告毀謗，成下周美網開戰前的場外風波。

個人風格鮮明的基里洛斯，大鳴大放個性讓他常出現在媒體版面，這次卻非好消息，32歲的女球迷帕盧絲（Anna Palus）指出，基里洛斯溫布頓對她毫無根據的指控造成她和家人很大影響，已委請律師提出告訴。

衝突場景正是溫布頓決賽，基里洛斯比賽過程告訴主審，有名球迷不斷講話干擾自己，主審請他指認球迷時，基里洛斯明確說是為穿著洋裝，看起來像是「喝了7百杯」的女子。

帕盧絲透過一份聲明指責基里洛斯的控訴魯莽且沒有根據，「這指控不只當天傷害我，導致我要離場，基里洛斯先生的虛擬指控更傳播給全球上百萬人，造成我和我的家人巨大的傷害和痛苦。」

帕盧絲表示，溫布頓決賽當天是和媽媽一起到場，現在她已委請律師威爾森（Brett Wilson LLP）對基里洛斯提出訴訟，所獲得的一切賠償都將捐作公益。

「我希望基里洛斯先生能反思對造成我和我家人的傷害，並提出解決方案。」帕盧絲也補充說，若基里洛斯不願意做出回應，就等著法庭再相見。