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聖荷西網賽／逆轉勝第2種子 詹皓晴女雙爭冠

體育新聞組／綜合報導
詹皓晴（左）和日本搭擋青山修子在聖荷西女網賽打進決賽。（圖：劉雪貞提供）
詹皓晴（左）和日本搭擋青山修子在聖荷西女網賽打進決賽。（圖：劉雪貞提供）

台灣女網好手詹皓晴和日本搭擋青山修子成聖荷西女網賽「種子殺手」，台日組合前一戰扳倒第3種子，成四強唯一非種子組合，6日再演出逆轉勝，力退列第2種子的加拿大達布洛夫絲基（Gabriela Dabrowski）／墨西哥歐兒摩絲（Giuliana Olmos），率先拿到決賽門票。將與中國組合徐一璠／楊釗煊爭冠。

面對第2種子組合，台日聯軍首盤雖在3度遭破發下以2：6失守，但第二盤挺過「搶7」考驗，以7：6（7：4）扳平盤數，決勝的「超級搶10」更在兩度率先破發下取得5：1領先，最終就以10：3迎接勝利。

詹皓晴前一度打進決賽是要回溯到去年2月，當時她和姊姊詹詠然在墨爾本網賽闖最終戰但屈居亞軍，美網前有機會爭取本季第一冠，終結2019年9月泛太平洋網賽登頂後的「冠軍荒」，尋求生涯第19座WTA雙打金杯。

聖荷西女網賽是美網前熱身賽，詹家姊妹本周分頭出擊，原本能挑戰決賽會師，但姊姊詹詠然8強賽因身體不適退賽，讓今年3月印地安泉女網賽奪冠的中國組合徐一璠／楊釗煊直接晉級4強。

徐一璠/楊釗煊以6日2：1戰勝張帥/庫德梅托娃，晉級決賽。

詹皓晴在聖荷西女網賽打進本季第一場決賽。（圖：劉雪貞提供）
詹皓晴在聖荷西女網賽打進本季第一場決賽。（圖：劉雪貞提供）

聖荷西 張帥 墨西哥

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