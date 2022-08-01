高球／馮珊珊宣布退役 15年生涯曾蟬聯球后23周

馮珊珊宣布退役。(新華社)

高爾夫大滿貫冠軍、前世界第一馮珊珊2日在微博 宣布退役。她15年職業生涯，共在美巡、歐巡、日巡等國際賽事中斬獲22個冠軍。

今年33歲的馮珊珊在微博寫下：「很快就要迎來我33歲的生日了，而我也要做一個重要的人生決定。大家都說，一生二，二生三，三生萬物，希望這次轉身，不是結束，而是更多可能性的開始。」

馮珊珊1989年8月5日出生於廣州，她於2007年通過資格考試獲得美國女子職業高爾夫球巡迴賽（LPGA）的會員資格，是中國首位LPGA全卡球員。2012年馮珊珊在LPGA錦標賽上獲得冠軍，是中國高爾夫球協會註冊球手首次獲得四大滿貫賽的桂冠。

從2008年到2022年，馮珊珊在LPGA走過15個年頭，贏得了10個冠軍，其中包括一場大滿貫賽事。2017年11月，馮珊珊登頂世界第一，並蟬聯球后23周。

馮珊珊宣布退役。(取材自微博)

在奧運賽場上，馮珊珊曾以國家隊隊長身分參加里約奧運和東京奧運 ，並在里約斬獲一枚銅牌，是首位獲得奧運獎牌的中國高爾夫球選手。

馮珊珊宣布退役後，將繼續留在中國國家隊，擔任國家集訓隊女隊主教練。

回顧整個職業生涯，馮珊珊為自己感到自豪。「以前我一般會給這一年打85分最多90多分，給自己留一些空間，因為高爾夫就是這樣一個需要不斷超越自我、不斷追求成為更好的自己的運動。但我最開始打球時，目標只是考上LPGA。我是在不斷完成目標又刷新目標後，一路走到現在。所以我非常為自己整個生涯感到自豪，現在我會給自己打100分」。