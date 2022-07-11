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溫網／制伏壞小子 約克維奇4連霸…奪生涯第21座大滿貫

體育新聞組／綜合報導
約克維奇第7度在溫布頓錦標賽封王。（美聯社）
約克維奇第7度在溫布頓錦標賽封王。（美聯社）

塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）挑戰溫布頓4連霸的最後一步，遭遇澳洲「壞小子」基里洛斯（Nick Kyrgios）挑戰，儘管兩人大滿貫決賽亮相次數相差懸殊，卻是首闖大滿貫決賽的基里洛斯拿下首盤，不過約帥第2盤馬上扳平，最終上演逆轉勝，以4：6、6：3、6：4、7：6（7：3）迎接生涯第7座溫布頓金杯，同時是第21座大滿貫，再次比出飛翔動作慶祝。

此役是27歲的基里洛斯生涯第一場大滿貫決賽，今年溫布頓前，他最佳大滿貫成績停在8強，且是在2015年澳網後就不曾再挺進大滿貫8強；今年溫布頓成他突破之旅，加上先前斯圖加特公開賽和哈雷公開賽都闖4強，「澳洲壞小子」今年草地賽場累積12勝2敗，勝場數傲視群雄。

且基里洛斯世界排名40，雖不如約帥的世界第3，但過去兩度交手都是基里洛斯勝出，不過兩次交手都已是2017年。

約克維奇第7度在溫布頓錦標賽封王。（歐新社）
約克維奇第7度在溫布頓錦標賽封王。（歐新社）

今年約帥以衛冕者身分挑戰4連霸，今天若能奪勝就將迎接生涯第7座溫布頓冠軍，追平美國退役名將山普拉斯（Pete Sampras），和男網最多溫布頓金杯的「瑞士特快車」費德勒（Pete Sampras）只差1冠；今天也是約帥生涯第32場大滿貫決賽，超越費德勒的31次，獨居男將最多。

相隔5年的再度對決，基里洛斯首盤第4局就率先破發，並以6：4先下一城；約帥第二盤也突破，他第4局破發後，第9局的盤末發球局再從0：40絕對落後到瓦解4個破發危機，以6：3扳平盤數。

第三盤雙方互保發球局到第9局的基里洛斯發球局，澳洲「壞小子」在連拿3球下卻浪費3個拿下局數機會，遭約帥連趕5球破發成功，約帥憑藉這局的關鍵破發，以6：4取得盤數「聽牌」優勢，離溫布頓第28連勝只差一盤。

第四盤前12局沒有出現任何破發點，但「搶7」第1分基里洛斯就出現雙發失誤奉送分數，約帥第2個發球分雖也出現掛網失誤，但也連破基里洛斯2個發球分，率先取得6：1的「冠軍點」優勢，並在自己的發球分逼出對手擊球掛網，以7：3迎接逆轉勝。

約帥完成溫布頓4連霸，第21座大滿貫入袋後也超越費德勒的20座，獨居男網史上第2，僅次於「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）的22冠。

約克維奇第7度在溫布頓錦標賽封王。（歐新社）
約克維奇第7度在溫布頓錦標賽封王。（歐新社）

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