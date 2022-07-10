溫網／「繼續做夢吧」亞軍加博盼激勵非洲、阿拉伯同胞

突尼西亞女將加博成為阿拉伯第一位打進大滿貫決賽的女將。（Getty Images）

突尼西亞女將加博（Ons Jabeur）成為阿拉伯第一位打進大滿貫決賽的女將，雖離溫布頓 金杯差了最後一步，世界排名第2的新科亞軍仍在溫布頓中央球場寫下歷史，她也盼能激勵到不同世代，朝自己夢想前進。

加博是網球公開化年代後第一個打進大滿貫決賽的非洲及阿拉伯女將，昨天雖在3盤大戰遭哈薩克 對手芮芭奇娜（Elena Rybakina）以3：6、6：2、6：2逆轉勝出，亞軍成績仍是個人大滿貫最佳。

27歲的加博，在場上激勵自己是用阿拉伯語「Yalla」，她提到，很感恩能代表突尼西亞、非洲和阿拉伯，「我真的很開心，我能試著去激勵許多世代，希望你們正在聽。」

她除在頒獎典禮上提到，個人社群 平台也再次表示，希望這次溫布頓旅程能激勵到非洲、阿拉伯世界和突尼西亞的同胞，「我會重返中央球場！年輕的女孩，繼續做夢吧！」

26歲的埃及女將謝里夫（Mayar Sherif），正跟隨加博的腳步，她是阿拉伯世界第2位擠進世界前50的女將，今年溫布頓雖因腳傷缺席，但也見證加博今年一步步締造歷史。

「她所做的一切不可思議，這是很多非洲和阿拉伯人的夢想。」謝里夫提到，加博締造的紀錄，過去只存在許多人的夢想中，希望這次成績可以啟發更多人，「他們可以開始相信，夢想可以實踐。」