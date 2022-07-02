我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「秋天的童話」香港名導羅啟銳去世 享壽69歲

1歲半兒子「只吃蔬果」被餓死 佛州素食媽被判一級謀殺

網球／第10次闖溫網第4輪 納達爾卻向對手道歉

記者曾思儒／即時報導
納達爾賽後和對手「致歉」，兩人隔網言語交換多時。(美聯社)
納達爾賽後和對手「致歉」，兩人隔網言語交換多時。(美聯社)

「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）今天凌晨以6：1、6：2、6：4擊敗列第27種子的義大利好手索內戈（Lorenzo Sonego），生涯第10度闖溫布頓第四輪（16強），但他賽後卻和對手「致歉」，兩人隔網言語交換多時。

第三盤第8局索內戈擊出多次好球，連得4分破發成功、將局數扳平到4：4時，納達爾就曾把索內戈找到網前，但原因為何並不明確；納達爾隨後也回破成功，最終以直落3迎接勝利，賽後兩人在網前又有比過往更激烈的交談。

到底說了些什麼？世界排名第2的納達爾說：「首先，我必須說我錯了，我不該把他叫到網前，所以我對此道歉，這是我的錯誤。在這之後，比賽中發生的事情我都不予以評論，我們已經在休息室聊過了，讓事情停在那裡。」

納達爾解釋，當時索內戈做出些讓自己有些困擾的事情，這是球員間的內規，他把自己看法告知索內戈，但並非想干擾他，「這就是當時狀況，但就僅止於此。」

今年包辦澳網和法網金盃的納達爾，溫布頓前兩輪各失一盤，今天是首度直落3奪勝，他認為這場打出今年草地大滿貫最佳表現，且是面對目前最難纏的對手，「我也祝福他接續賽季順利，他有璀璨的未來。」

納達爾是溫布頓2008年和2010年冠軍，2019年後再度參賽闖進第4輪，下戰將和列21種子的荷蘭對手范德贊舒爾普（Botic van de Zandschulp）爭8強資格。

納達爾 溫布頓 義大利

上一則

網球／世界球后斯威雅蒂溫網出局 終止個人37連勝

下一則

MLB／投手大谷、打者翔平都拿到票數 但6月MVP沒有他

延伸閱讀

錯失直落3 納達爾晉溫網第3輪：還得努力改善草地表現

錯失直落3 納達爾晉溫網第3輪：還得努力改善草地表現

溫網／納達爾戰4盤晉第3輪 斯威雅蒂37連勝

溫網／納達爾戰4盤晉第3輪 斯威雅蒂37連勝
溫網／相隔3年再戰草地 納達爾首輪4盤過關

溫網／相隔3年再戰草地 納達爾首輪4盤過關
溫網／西西帕斯：納達爾愈喊痛愈強

溫網／西西帕斯：納達爾愈喊痛愈強

熱門新聞

女網好手「丹麥甜心」伍茲妮雅琪。（路透）

網球／「丹麥甜心」伍茲妮雅琪又懷孕了 與大衛李迎第4個寶寶

2022-06-25 08:59
小女孩成功翻轉水瓶。取材自推特

MLB／小女孩挑戰翻轉水瓶成功 洋基球迷歡聲雷動

2022-06-30 08:35
譚恩成功扳倒小威廉絲，讓她直言不可置信。（美聯社）

溫網／爆冷擊敗小威 譚恩：在場上我很驚慌

2022-06-29 19:34
陳夏莉妮賽前1小時因大腿傷勢退出雙打首輪。（新華社）

溫網／擊敗小威後雙打退賽 搭檔轟陳夏莉妮不配打職業

2022-06-30 02:19
西蒙斯(左)成為KD(右)交易請求中最尷尬的存在。 美聯社

NBA／KD想走人欽點太陽與熱火 西蒙斯成籃網最尷尬存在

2022-07-02 08:37
柯瑞的妹夫李（右）也選擇琵琶別抱，加入太陽。 路透

NBA／勇士奪冠班底出走潮持續 傳柯瑞妹夫李加盟太陽

2022-07-02 06:13

超人氣

更多 >
明尼蘇達越裔父開槍自殺 母攜3幼兒投湖身亡

明尼蘇達越裔父開槍自殺 母攜3幼兒投湖身亡
長周末飛紐約探親 困機場24小時…德州華母崩潰

長周末飛紐約探親 困機場24小時…德州華母崩潰
馬斯克出現了 神隱十天回歸推特 發布這張照片

馬斯克出現了 神隱十天回歸推特 發布這張照片
中國一口氣買292架空巴 專家：經濟未復甦價格划算

中國一口氣買292架空巴 專家：經濟未復甦價格划算
成人睡7～9小時 保心臟健康 列入最新「生命八要素」清單

成人睡7～9小時 保心臟健康 列入最新「生命八要素」清單