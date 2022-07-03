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溫網／1萬3748球 伊斯納加冕「愛司王」

體育新聞組／綜合報導
37歲的美國重砲手伊斯納雖然輸球止步第三輪，不過他全場轟出24記愛司球，生涯已累積拿下1萬3748記愛司球獨居史上最高。（歐新社）
37歲的美國重砲手伊斯納雖然輸球止步第三輪，不過他全場轟出24記愛司球，生涯已累積拿下1萬3748記愛司球獨居史上最高。（歐新社）

37歲的美國重砲手伊斯納（John Isner），在溫網男單第3輪遭遇年僅20歲的義大利新星辛納（Jannik Sinner），儘管最終以直落三敗下陣來，不過他全場轟出24記愛司球，生涯已累積拿下1萬3748記愛司球，超越了前克羅埃西亞球員卡洛維奇（Ivo Karlovic）1萬3728球，獨居史上最高。

身高208公分的伊斯納已轉入職業16年，儘管生涯在大滿貫賽的最佳成績僅有2018年在溫網打進4強，但人高馬大的他所擊出的強力發球也成為個人招牌，在賽前他已經累積擊出1萬3724記愛司，只要再擊出4球就能追平卡洛維奇的史上最多紀錄。

而最終伊斯納共擊出24記愛司，生涯累積1萬3748記，是愛司球從1991年列入紀錄以來的史上最多，超越了身高211公分的克羅埃西亞巨人卡洛維奇的1萬3728球，成為歷史紀錄保持人。

「我為這個紀錄感到自豪。」伊斯納在賽後談到寫下歷史新里程碑時說：「雖然我希望是在一場勝利中打破這個紀錄，但能在溫網賽場上打破這項歷史紀錄是非常特別的，從我的角度來看，這是我能保持健康才能獲得的犒賞，要在這麼長的時間裡讓自己盡可能出賽並打出這些愛司球，我真的相當自豪。」

而37歲的伊斯納也透露，目前還沒有退休的打算，未來將會持續推進這項紀錄，「我會繼續出賽，來增加我紀錄的數字，我不知道紀錄未來會不會被打破，但我還想要打很長一段時間。」

伊斯納已經連續7個ATP巡迴賽賽季獲得愛司王，並有7度單季愛司球超過1000顆，其中包括在2015年創下單季1260的個人生涯紀錄，而伊斯納的發球威力也讓其他男子網壇史上的發球好手甘拜下風，前美國重砲洛迪克（Andy Roddick）就直言，「伊斯納的發球就是有史以來最好的。」

義大利 退休

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