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網球／世界球后斯威雅蒂溫網出局 終止個人37連勝

中央社／倫敦2日綜合外電報導
波蘭球后斯威雅蒂2日在溫網敗給對手，終止個人37連勝。(Getty Images)
波蘭球后斯威雅蒂2日在溫網敗給對手，終止個人37連勝。(Getty Images)

本屆溫網女單頭號種子、波蘭籍世界球后斯威雅蒂，今天遭法國老將柯爾妮以直落二拍落，終止個人的37連勝，賽後她坦承對自己的戰術十分「困惑」。

世界排名37的柯爾妮（Alize Cornet）今天在溫布頓網球錦標賽女子單打第3輪的比賽，充分把握斯威雅蒂（Iga Swiatek）的頻頻失誤，終場以6比4、6比2直落二獲勝晉級。

斯威雅蒂這場比賽5度遭到破發，一共出現33次非受迫性失誤，表現大為失常。

包括大滿貫的法國網球公開賽，21歲的斯威雅蒂近期接連在6個比賽奪冠，但她表示，今天自己很難將球給控制好。

斯威雅蒂說：「我知道自己打得不好，我對自己的戰術也很疑惑。」

「可以確定得是，我的表現並不好。」

斯威雅蒂自2月在杜拜網賽敗給拉脫維亞好手奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）後，就沒有再輸掉任何一場比賽。

儘管她在硬地和紅土的賽事看似無敵，但斯威雅蒂承認自己在草地比賽上還有需要學習的地方。

她這次在溫網次輪賽事，與荷蘭選手科霍芙（Lesley Pattinama Kerkhove）苦戰3盤才驚險出線，且她尚未在草地球場擊敗過世界排名前50的球員。

斯威雅蒂表示，儘管她本季的表現十分出色，但在溫網期間訓練時，並沒有覺得自己處於最佳狀態。

她說：「我隱約感覺到這可能會發生，也許這不是該有的態度，但事實就是如此。」

「我嘗試了很多方法，想在草地球場表現得更好，但並沒有真正奏效。」

「這就是為什麼我不會太苛責自己，因為練球時我就無法做到，更遑論是要在比賽中做好，這很符合邏輯。」

溫布頓

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