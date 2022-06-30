我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平：這5年一直牽掛香港、證明一國兩制是好制度

紐約女子推嬰兒車上街竟被槍殺 市長：勢必找出兇手

溫網／約克維奇直落三晉級 魯德爆冷出局

體育新聞組／綜合報導
前世界球王約克維奇輕鬆晉級。（歐新社）
前世界球王約克維奇輕鬆晉級。（歐新社）

溫網男單第二輪賽事，大會第一種子、前世界球王約克維奇（Novak Djokovic）29日面對世界排名第79名的澳洲選手科基納基斯（Thanasi Kokkinakis），僅花兩小時就以6：1、6：4、6：2直落三勝出，至於日前法網挺進決賽的男單第3種子的挪威魯德（Casper Ruud），則是意外在次輪不敵世界排名第112名的法國選手洪柏特（Ugo Humbert）。

挑戰個人溫網第7冠的約克維奇，在首輪擊敗南韓選手權純雨後，成為史上首位在4大滿貫賽都至少拿下80勝的球員，29日在男單次輪碰上科基納基斯，約克維奇也從首盤就一路壓制對手，僅花31分鐘就以6：1先下一城，最終在比賽第120分鐘就以直落三擊敗對手，輕鬆挺進第三輪。

之後，約克維奇將在第3輪對決塞爾維亞同袍、第25種子凱柯曼諾維奇（Miomir Kecmanovic），爭奪16強席位。

至於日前法網挺進決賽但最終敗在偶像納達爾（Rafael Nadal）手中的第3種子挪威好手魯德，在首輪就陷入苦戰的情況下，第二輪碰上法國選手洪柏特再度遭遇對手挑戰，在首盤先以6：3拿下後，接下來三盤卻都被對手壓著打，最終爆冷在次輪就出局，但相較於前兩次參賽都在首輪止步，仍寫下個人生涯在溫網的最佳成績。

男單第3種子魯德意外淘汰。（美聯社）
男單第3種子魯德意外淘汰。（美聯社）

約克維奇 法網 澳洲

上一則

NBA／衛少執行選擇權 拿4710萬續留湖人

下一則

場邊人語／工資照領 不如領令

延伸閱讀

約克維奇直落三克敵 生涯第16度挺進溫網第3輪

約克維奇直落三克敵 生涯第16度挺進溫網第3輪
溫網／上周和約克維奇練球 前亞軍確診退賽心碎

溫網／上周和約克維奇練球 前亞軍確診退賽心碎
溫網／衛冕軍約克維奇開紅盤 寫大滿貫超狂紀錄

溫網／衛冕軍約克維奇開紅盤 寫大滿貫超狂紀錄
網球／堅持不打疫苗 約克維奇美網打不了、溫網增動力

網球／堅持不打疫苗 約克維奇美網打不了、溫網增動力

熱門新聞

美國水上芭蕾女將比賽中昏厥沉池底 教練千鈞一髮救援

2022-06-23 13:45
女網好手「丹麥甜心」伍茲妮雅琪。（路透）

網球／「丹麥甜心」伍茲妮雅琪又懷孕了 與大衛李迎第4個寶寶

2022-06-25 08:59
現年33歲的貝頓選擇不執行下季300萬美元的球員選項，將投入自由市場。 美聯社

NBA／貝頓跳出合約 傳湖人、塞爾蒂克等多隊有意爭取

2022-06-23 07:33
厄文。美聯社

NBA／捨高薪拿中產加入湖人？專家不排除厄文有此膽量

2022-06-25 08:33
前NBA球星卡特（Vince Carter）的亞特蘭大住家上週末發生竊案，損失近10萬美元現金。（美聯社）

NBA／飛人卡特豪宅遭竊 損失近10萬現金…賊遺落2把槍

2022-06-23 18:53
譚恩成功扳倒小威廉絲，讓她直言不可置信。（美聯社）

溫網／爆冷擊敗小威 譚恩：在場上我很驚慌

2022-06-29 19:34

超人氣

更多 >
全美最好吃的麵包店：加州四家上榜 榜首店主為華裔

全美最好吃的麵包店：加州四家上榜 榜首店主為華裔
紐約大學華裔女生 墜落地鐵遭撞身亡 正在知名投行實習

紐約大學華裔女生 墜落地鐵遭撞身亡 正在知名投行實習
布碌崙華男車被撞還遭嫁禍 靠攝像頭討回正義與高額賠償

布碌崙華男車被撞還遭嫁禍 靠攝像頭討回正義與高額賠償
把18個月大寶寶忘在車上熱死 維州父愧疚自殺

把18個月大寶寶忘在車上熱死 維州父愧疚自殺
烏克蘭美女團「為國獻身」捐款就送裸照 募破70萬全拿去救國

烏克蘭美女團「為國獻身」捐款就送裸照 募破70萬全拿去救國