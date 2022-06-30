溫網／約克維奇直落三晉級 魯德爆冷出局

前世界球王約克維奇輕鬆晉級。（歐新社）

溫網男單第二輪賽事，大會第一種子、前世界球王約克維奇 （Novak Djokovic）29日面對世界排名第79名的澳洲 選手科基納基斯（Thanasi Kokkinakis），僅花兩小時就以6：1、6：4、6：2直落三勝出，至於日前法網 挺進決賽的男單第3種子的挪威魯德（Casper Ruud），則是意外在次輪不敵世界排名第112名的法國選手洪柏特（Ugo Humbert）。

挑戰個人溫網第7冠的約克維奇，在首輪擊敗南韓選手權純雨後，成為史上首位在4大滿貫賽都至少拿下80勝的球員，29日在男單次輪碰上科基納基斯，約克維奇也從首盤就一路壓制對手，僅花31分鐘就以6：1先下一城，最終在比賽第120分鐘就以直落三擊敗對手，輕鬆挺進第三輪。

之後，約克維奇將在第3輪對決塞爾維亞同袍、第25種子凱柯曼諾維奇（Miomir Kecmanovic），爭奪16強席位。

至於日前法網挺進決賽但最終敗在偶像納達爾（Rafael Nadal）手中的第3種子挪威好手魯德，在首輪就陷入苦戰的情況下，第二輪碰上法國選手洪柏特再度遭遇對手挑戰，在首盤先以6：3拿下後，接下來三盤卻都被對手壓著打，最終爆冷在次輪就出局，但相較於前兩次參賽都在首輪止步，仍寫下個人生涯在溫網的最佳成績。