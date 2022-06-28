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溫網／西西帕斯：納達爾愈喊痛愈強

體育新聞組／綜合報導
納達爾意志力和身手讓對手都懾服。（美聯社）
納達爾意志力和身手讓對手都懾服。（美聯社）

「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）月初帶著腳傷贏下生涯第14座法網金杯，驚人意志力和身手讓對手都懾服，希臘球星西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）就形容，納達爾已經達到「永恆不朽」的境界。

「我對他法網的成就有滿滿敬意，帶著那樣的腳出賽，某方面來說就是斷一隻腳了，這會讓他認為自己做了一件不朽的事情。」西西帕斯解釋說，納達爾表現出的比賽強度，對很多球員來說都會十分不舒服，但對納達爾來說，傷勢似乎不影響他的表現。

今年已包辦澳網和法網金杯的納達爾，大滿貫已累積到22座，溫布頓列第2種子的他賽前表示經過許多治療，目前身體是一年半來首度的「無痛」狀態。

西西帕斯提到，大家已經習慣納達爾無法參加太多大滿貫或賽事，但也因此對手們應該更小心，「當他說不能打、腳有狀況時，這是我覺得他最具威脅性的時候。」

「某種程度上，這是反向心理學。」世界排名第6的西西帕斯說。

納達爾是2008年和2010年溫布頓冠軍得主，今年首戰將遇阿根廷世界排名41的塞倫多羅（Francisco Cerundolo）。

納達爾 法網 溫布頓

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