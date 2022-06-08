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網球／瑞度卡努重新評估傷勢 不排除打溫網可能性

記者劉肇育／綜合報導
英國小將瑞度卡努。（路透）
英國小將瑞度卡努。（路透）

去年在美網締造灰姑娘傳奇的英國小將瑞度卡努（Emma Raducanu），在日前諾丁漢網賽於首輪傷退後，一度傳出將無法趕上今年溫網賽事，不過在今天進行進一步的傷勢評估後，瑞度卡努也發出聲明表示，將會盡快回到球場，享受剩餘的草地賽季，也讓她是否參加溫網出現一絲希望。

年僅19歲的瑞度卡努，去年美網拿下生涯首座大滿貫冠軍後卻陷入了低潮，不僅今年澳網、法網都在前兩輪就出局，其他賽事也未嚐過3連勝滋味。

而本周瑞度卡努在回到生涯WTA巡迴賽起點的諾丁漢參賽，最終卻又在首輪就因為身體側部拉傷退賽，並一度傳出將無法參加今年的溫網，不過在今天進行進一步檢查後，瑞度卡努也不排除能趕上溫網的可能性，「本周的側拉傷讓人感到失望，這讓我將無法再參加伯明罕網賽，不過我期待很快就回到球場，享受剩餘的草地賽季。」

瑞度卡努如要趕上溫網，19日開打的伊斯特本女網賽將是她設定的回歸目標，該場比賽女單世界排名前10名的選手中有8人參賽，將是溫網開打前最重要的一場賽事；去年瑞度卡努在溫網首度站上大滿貫會內賽舞台，並且一路打進到16強，也讓她對於今年溫網充滿期待。

瑞度卡努 澳網 英國

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