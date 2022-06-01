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法網／激戰逾4小時力克約克維奇 納達爾15度晉4強

體育新聞組／綜合報導
納達爾擊敗對手，第15度晉級法網4強賽。（歐新社）
納達爾擊敗對手，第15度晉級法網4強賽。（歐新社）

西班牙男網名將「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）與長年對手、現任世界球王約克維奇（Novak Djokovic）5月31日在法國公開賽8強賽對決，是兩人生涯第59場對戰，在激戰超過4個小時後，納達爾以6：2、4：6、6：2、7：6（7：4）獲勝，第15度晉級法網4強賽。

https://www.youtube.com/watch?v=jzBneaWSswY

影音來源：YouTube

納達爾在首盤兩度破發，花了52分鐘以6：2先馳得點。第二盤，約克維奇再被雙破發、0：3落後的情況下急起反攻，最後以6：4扳回一城。這時比賽已進行2小時16分鐘。

第三盤，納達爾再次兩度破發，再度以6：2再下一城，以2：1領先。這時比賽已進行3個小時。第四盤，兩人激戰超過1小時，進入搶七戰，納達爾最終以7：6（7：4）獲勝。

納達爾將在4強賽對上德國名將茲韋列夫（Alexander Zverev），爭取決賽門票。

約克維奇與納達爾長達16年的史詩般競爭關係在這場比賽重現。

6月3日將滿36歲的納達爾，自2005年拿下首座法網冠軍以來，之前在這項大滿貫賽事累積史上最高109場勝利，僅輸過3場比賽。

他在本屆法網第4輪：賽對上21歲加拿大好手奧格-阿里辛（Felix Auger-Aliassime）時，罕見打了5盤大戰才勝出，是他在法網第3次被逼到5盤。

納達爾在賽後坦言，現在不只事關他今年的法網冠軍頭銜，也可能攸關他的整個網球生涯前景。

納達爾表示：「我知道自己的情況，也接受它。我沒什麼好抱怨的。」他在抵達法網前，還不確定自己能否參賽，因為他在今年羅馬大師賽（Rome Masters）期間長年足傷復發，他的網球生涯一大部分時間都為這個傷所苦。

納達爾說：「我單純享受還能在這裡再比賽一屆。而且老實說，我在這裡打的每一場比賽，我都不知道會不會是我在法網的最後一場：賽。」

納達爾的破紀錄21次大滿貫賽冠軍，有13次是在法網紅土球場贏得。

約克維奇自從2006年在法網首度對上納達爾後，之前兩人對戰累積30勝28敗紀錄。不過，納達爾之前在紅土球場以19勝8敗戰績優於約克維奇，且兩人之前在法網的9次對戰，7次由納達爾取勝。

然而，約克維奇去年在法網4強賽擊敗納達爾，最後贏得生涯第2座法網獎盃。

納達爾（前）擊敗對手約克維奇（後），第15度晉級法網4強賽。（Getty Ima...
納達爾（前）擊敗對手約克維奇（後），第15度晉級法網4強賽。（Getty Images）

納達爾 法網 約克維奇

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