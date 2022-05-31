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法網／神仙打架不敵納達爾 約克維奇：輸給更好的選手

記者劉肇育／綜合報導
約克維奇坦言沒有好好把握。(新華社)
約克維奇坦言沒有好好把握。(新華社)

法網男單8強賽今天上演納達爾（Rafeal Nadal）與約克維奇（Novak Djokovic）生涯第59度的對決，最終兩人拚戰了4小時12分鐘後由納達爾以6：2、4：6、6：2、7：6（7：4）搶下4強門票，也將生涯對戰紀錄追到29勝30敗。

近4年三度在法網交手的納達爾與約克維奇，今年提前在8強賽碰頭，儘管去年是由約克維奇在4強賽勝出，最終也抱回個人生涯第2座法網冠軍，但今年「紅土之王」成功扳回一城，在今天的對決中納達爾共送出57次致勝球，並迫使約克維奇發生了53次的非受迫性失誤，最終在跨夜苦戰後以盤數3：1勝出。

納達爾（前）擊敗對手約克維奇（後），第15度晉級法網4強賽。(路透)
納達爾（前）擊敗對手約克維奇（後），第15度晉級法網4強賽。(路透)

對於連續兩年法網交手都打超過4個小時，但今年由納達爾拿下勝利，約克維奇賽後說：「他展現了自己為什麼是一名偉大的冠軍，他整場比賽都保持精神上的高度堅韌來完成這場賽事，我要祝賀他與他的團隊，毫無疑問這一勝是他應得的，我今天輸給了一名更好的球員。」

談到前兩盤雙方各下一城，約克維奇表示第二盤拿下後一度讓他獲得不少動力，沒想到第三盤開打後納達爾隨即又用精彩表現澆熄他的反撲，「他將表現又提升到另外一個水平，尤其是在每盤開打的時候，我在第四盤一度有機會，我只差那一兩次機會就能把比賽帶入第五盤，但我並沒有好好把握，一場四個多小時的戰鬥，我不得不接受這次的失敗。」

納達爾 約克維奇 法網

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