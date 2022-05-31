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法網／男單種子翻車…梅德維夫、西西帕斯 意外落馬

體育新聞組／綜合報導
西西帕斯意外落馬。（歐新社）
西西帕斯意外落馬。（歐新社）

法網公開賽第四輪結束，男單第2種子俄羅斯名將梅德維夫（Daniil Medvedev）和第4種子希臘好手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）意外落馬；女單方面，第一種子波蘭好手斯威雅蒂（Iga Swiatek）連勝20盤遭終結，但仍擊敗中國明日之星19歲的鄭欽文晉級8強。

梅德維夫是去年美網冠軍，生涯第五度挑戰法網，從第一輪起一盤未輸；但30日卻以6：2、6：3、6：2直落三敗給第20種子、2014年美網冠軍克羅埃西亞名將希利奇（Marin Cilic）。

去年法網亞軍的西西帕斯是第一個被淘汰的前8種子。30日以7：5、3：6、6：3、6：4輸給全球排名第40位的19歲丹麥新星魯內（Holger Rune）。

斯威雅蒂的20盤連勝雖被中止，但她的連勝場次達到了32場。她在30日對上鄭欽文首盤就輸掉，鄭欽文自第二盤起舊傷復發，影響後面的表現，最終以6：7 (5)、6：0、6：2飲恨。

斯威雅蒂自2月以來沒有輸過任何一盤，拿下5項冠軍。為小威（Serena Williams）在2013年結束34盤連勝後第一人。她的8強賽對手將是美國的11號種子皮古拉（Jessica Pegula）。

此外，第7種子俄羅斯名將盧布列夫（Andrey Rublev）三年來第二次打進法網8強賽；他的第四輪對手、11號種子義大利新星辛納（Jannik Sinner）因左腿問題在第3盤剛開始不久宣布退賽。盧布列夫將在8強賽與希利奇對決。

梅德維夫遭淘汰。（路透）
梅德維夫遭淘汰。（路透）
斯威雅蒂晉級八強。（歐新社）
斯威雅蒂晉級八強。（歐新社）

法網 俄羅斯 義大利

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