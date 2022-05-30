法網8強 約帥、蠻牛上演天王對決

塞爾維亞的約克維奇打出好球後狂吼，他挺進法網男單八強。（歐新社）

不同於女單種子掉滿地，法網 男單前9種子全部晉級第四輪，尋求連霸的塞爾維亞「世界球王」約克維奇 （Novak Djokovic）28日晚上更率先拿到8強門票，且是以6：1、6：3、6：3擊敗阿根廷「小巨人」舒沃茲曼（Diego Schwartzman），目前4戰仍是一盤未失的完美表現。他將在8強賽對上「紅土天王」納達爾 （Rafael Nadal），這將是當代雙雄生涯第59度頂尖對決，戰況精采可期。

今年法網單打呈現兩樣情，女單前10種子光是首輪就有4人落馬，包括去年包辦女單和女雙金杯、列第2種子的捷克好手雷茨科娃（Barbora Krejcikova）也遭淘汰，16強出列後更只有列頭號種子的波蘭「世界球后」斯威雅蒂（Iga Swiatek）屹立不搖。

約克維奇領銜的男單沒爆出特別冷門，第四輪率先出賽的約帥也強勢晉級，他只花2小時15分鐘就以直落三解決列15種子的舒沃茲曼，連13年晉級紅土大滿貫8強，先預約一席「納約對決」。

13度奪冠的納達爾，第四輪遇上列第9種子的加拿大新星阿里辛，5盤大戰逆轉奪勝，兩位合計擁有41座大滿貫的頂尖名將就要在8強上演生涯第59度對決；兩人上一度碰頭正是去年法網，當時約帥在4強上演逆轉勝，最終迎接個人第19座大滿貫。