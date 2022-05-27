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法網／19歲小蠻牛闖進第4輪 成約克維奇後最年輕球員

記者劉肇育／綜合報導
西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯。（歐新社）
西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯。（歐新社）

西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）今天在法網男單第3輪，以6：4、6：4、6：2擊敗美國選手科達（Sebastian Korda），成為繼2006年的約克維奇（Novak Djokovic）後，闖進法網16強最年輕球員。

月初剛過19歲生日的阿爾卡拉斯，這次法網前夕展現絕佳狀態拉出一波10連勝，在第二輪與同胞好手拉莫斯-維諾拉斯（Albert Ramos-Vinolas）展開五盤激戰險勝後，今天的第三輪則是碰上21歲，在這一波12連勝之前賞給他最後一敗的科達，最終阿爾卡拉斯再以直落三成功復仇。

對於生涯首度闖進到法網16強賽，也是繼去年美網後再一度挺進到大滿貫賽第4輪，阿爾卡拉斯直言，這場比賽不論輸贏，都保有了自己的比賽風格，「不論輸贏都沒關係，在艱困的時刻、艱難的比賽，我整場比賽都保持了自己的風格。」

下一輪阿爾卡拉斯將對上第21種子的俄羅斯卡查諾夫（Karen Khachanov），阿爾卡拉斯說：「我曾和他練習過一次，也看過他的比賽，所以我知道這肯定會是一場艱困的對決，與此同時，他也是一名強硬的對手，我肯定會喜歡這場比賽。」

法網 俄羅斯 約克維奇

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