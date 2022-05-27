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法網／暴冷輸中國19歲小將 哈蕾普：思考過度恐慌

記者劉肇育／綜合報導
哈蕾普。（新華社）
哈蕾普。（新華社）

年僅19歲的中國新星鄭欽文，27日在法網女單第二輪賽事遭遇2018年冠軍哈蕾普（Simona Halep），最終以2：6、6：2、6：1逆轉勝出，生涯首度擊敗世界前20名的選手，而哈蕾普賽後也直言給自己太大的壓力，導致她在思考過程中過度恐慌。

去年才首度在WTA巡迴賽登場的鄭欽文，年初的澳網初嘗大滿貫賽滋味就挺進到女單第二輪賽事，讓她世界排名首度擠身到前100名，而這次法網在首輪擊敗比利時詹妮夫絲凱（Maryna Zanevska）後，第二輪則是碰上2018年法網冠軍哈蕾普。

儘管首盤讓哈蕾普以6：2先下一城，不過接下來兩盤鄭欽文展現初生之犢不畏虎的氣勢，在兩小內完成逆轉秀，刷新個人在大滿貫賽的最佳成績，賽後她說：「我感覺非常好，這只是我的第二場大滿貫賽，我很享受站上球場的每一次機會，我會像往常一樣盡力而為，並為自己今天的表現感到開心。」

對於擊敗前球后哈蕾普，鄭欽文也直言自己獲益良多，「我學到了很多，她是一名非常穩定的球員，而我則是沒有太多耐心，但今天我努力的學習她變得更有耐心，並找到贏球的方式。」

至於哈蕾普在賽後則表示，本場比賽給自己的壓力過大，讓她有點過度恐慌，「這只是一場比賽我必須更輕鬆看待，我可能給自己太大壓力，因為我真的很想做好它。我感覺不錯且努力練習，可惜沒有好的結果，在這個過程中我的思考有點過度恐慌和多慮。」

鄭欽文。（新華社）
鄭欽文。（新華社）

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