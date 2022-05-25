法網／紅土12連勝挺進第三輪 小蠻牛：一度以為我會輸

「小蠻牛」阿爾卡拉斯以6：1、6：7（7：9）、5：7、7：6（7：2）、6：4驚險勝出。(歐新社)

法網 男單第二輪賽事展開數場激戰，其中今年已經拿下4冠，包括法網前在紅土賽事拉出10連勝的「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz），今天就與同胞好手拉莫斯-維諾拉斯（Albert Ramos-Vinolas）展開五盤激戰，最終阿爾卡拉斯就以6：1、6：7（7：9）、5：7、7：6（7：2）、6：4驚險勝出。

年僅19歲的阿爾卡拉斯，今年狀況火熱已經拿下4座冠軍，包括法網前連續收下巴塞隆納網賽、馬德里名人賽兩戰冠軍，在紅土賽事拉出一波10連勝，世界排名也來到生涯新高的第6名，成為繼2005年的納達爾 （Rafael Nadal）後，闖進世界排名前10名最年輕的選手。

而這次法網在首輪擊敗澳洲 選手科基納基斯（Thanasi Kokkinakis）後，阿爾卡拉斯今天的第二輪則是碰上34歲、世界排名第44名的同胞好手拉莫斯-維諾拉斯，最終在苦戰超過4個半小時後才辛苦勝出，將個人紅土賽事連勝拉長到12場。

對於與拉莫斯-維諾拉斯的苦戰，阿爾卡拉斯坦言一度以為自己會輸掉比賽，「當第三盤打完後，我以為我會輸了，我知道我必須做出改變，才能改變輸球的命運。」

至於第三種子的德國好手澤瑞夫（Alexander Zverev）同樣在第二輪遭遇苦戰，面對21歲阿根廷年輕好手巴艾茲（Sebastian Baez），在先丟兩盤的情況下，最終以2：6、4：6、6：1、6：2、7：5逆轉勝出。

而世界球王約克維奇（Novak Djokovic）則是在與斯洛伐克選手莫肯（Alex Molcan）之戰，以6：2、6：3、7：6（7：4）直落三勝出。