我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

10小時內攻擊3女性 舊金山掐脖男落網

美加家庭分別收養 DNA檢測讓中國姊妹他鄉重逢

法網／紅土12連勝挺進第三輪 小蠻牛：一度以為我會輸

記者劉肇育／綜合報導
「小蠻牛」阿爾卡拉斯以6：1、6：7（7：9）、5：7、7：6（7：2）、6：4驚險勝出。(歐新社)
「小蠻牛」阿爾卡拉斯以6：1、6：7（7：9）、5：7、7：6（7：2）、6：4驚險勝出。(歐新社)

法網男單第二輪賽事展開數場激戰，其中今年已經拿下4冠，包括法網前在紅土賽事拉出10連勝的「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz），今天就與同胞好手拉莫斯-維諾拉斯（Albert Ramos-Vinolas）展開五盤激戰，最終阿爾卡拉斯就以6：1、6：7（7：9）、5：7、7：6（7：2）、6：4驚險勝出。

年僅19歲的阿爾卡拉斯，今年狀況火熱已經拿下4座冠軍，包括法網前連續收下巴塞隆納網賽、馬德里名人賽兩戰冠軍，在紅土賽事拉出一波10連勝，世界排名也來到生涯新高的第6名，成為繼2005年的納達爾（Rafael Nadal）後，闖進世界排名前10名最年輕的選手。

而這次法網在首輪擊敗澳洲選手科基納基斯（Thanasi Kokkinakis）後，阿爾卡拉斯今天的第二輪則是碰上34歲、世界排名第44名的同胞好手拉莫斯-維諾拉斯，最終在苦戰超過4個半小時後才辛苦勝出，將個人紅土賽事連勝拉長到12場。

對於與拉莫斯-維諾拉斯的苦戰，阿爾卡拉斯坦言一度以為自己會輸掉比賽，「當第三盤打完後，我以為我會輸了，我知道我必須做出改變，才能改變輸球的命運。」

至於第三種子的德國好手澤瑞夫（Alexander Zverev）同樣在第二輪遭遇苦戰，面對21歲阿根廷年輕好手巴艾茲（Sebastian Baez），在先丟兩盤的情況下，最終以2：6、4：6、6：1、6：2、7：5逆轉勝出。

而世界球王約克維奇（Novak Djokovic）則是在與斯洛伐克選手莫肯（Alex Molcan）之戰，以6：2、6：3、7：6（7：4）直落三勝出。

法網 澳洲 納達爾

上一則

NBA／東區冠軍賽 綠衫軍下半場擊潰熱火 搶先聽牌

延伸閱讀

槍擊案頻傳 拜登將訪德州烏瓦德鎮撫慰遇害家庭

槍擊案頻傳 拜登將訪德州烏瓦德鎮撫慰遇害家庭
德州小學槍案奪21命 槍手作案前曾發3則訊息給她

德州小學槍案奪21命 槍手作案前曾發3則訊息給她
闖德州小學釀21死 18歲槍手母親：他不是個暴力的人

闖德州小學釀21死 18歲槍手母親：他不是個暴力的人
德州小學槍擊 民主黨人嗆共和黨州長「這算你頭上」

德州小學槍擊 民主黨人嗆共和黨州長「這算你頭上」

熱門新聞

西區冠軍系列賽獨行俠24日背水一戰，主場擊敗勇士奪回一勝。（路透）

1張圖／NBA西冠 獨行俠背水一戰 三分雨射垮勇士

2022-05-25 08:50
奧運游泳名將「飛魚」菲爾普斯（Michael Phelps）談退休後日子。(路透)

從水中游回陸地 「飛魚」菲爾普斯退休生活忙什麼

2022-05-20 03:13
勇士多點開花，柯瑞攻下全隊最高32分，率隊打出精彩逆轉勝。美聯社

NBA／克服最多19分落後 勇士逆轉獨行俠 西冠2連勝

2022-05-20 23:55
柯瑞20日的比賽中投進三分球後，在對手獨行俠球員面前比出睡覺手勢。（Getty Images）

NBA／慶祝動作誇張卻不惹人厭 教頭稱柯瑞謙虛受認可

2022-05-24 08:38
唐西奇生涯第5度在季後賽豪取40分以上，但球隊卻是以輸球收場。（路透）

NBA／季後賽5度飆40分卻輸球 唐西奇難逃悲情英雄命

2022-05-21 07:43
獨行俠在西區冠軍賽第2戰違反板凳席行為規定，被聯盟罰款10萬美元。（美聯社）

NBA／獨行俠板凳席3度違反規定 罰款10萬美元

2022-05-23 08:46

超人氣

更多 >
「你奪走我16歲童貞」牧師佈道時 她挺身指控性侵

「你奪走我16歲童貞」牧師佈道時 她挺身指控性侵

德州小學槍案當下 子彈飛過窗戶 學童滿身鮮血逃出校園

德州小學槍案當下 子彈飛過窗戶 學童滿身鮮血逃出校園
華郵：川普想在喬州秀實力卻被打臉 布希王朝結束

華郵：川普想在喬州秀實力卻被打臉 布希王朝結束
德州小學19童、2成人遭槍殺 18歲槍手被邊防員擊斃

德州小學19童、2成人遭槍殺 18歲槍手被邊防員擊斃
德州21死槍擊4小時後 華人北加酒店開會遇槍手

德州21死槍擊4小時後 華人北加酒店開會遇槍手