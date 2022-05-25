法網／跨日大戰逆轉勝 西西帕斯驚險過頭關

西西帕斯驚險晉級第二輪。(路透)

今年法網 首輪冷門不斷，名列男單第4種子的希臘球星西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）差點也成落馬種子，不過他在落後兩盤下連趕3盤，最終在跨日大戰以5：7、4：6、6：2、6：3、6：2力退義大利 新星穆塞蒂（Lorenzo Musetti），驚險晉級第二輪。

這場馬拉松 大戰是法網第3天中央球場的壓軸戰，總共歷時3小時又34分鐘，比賽結束時巴黎時間已超過25日凌晨12點半。

完成生涯第3場「輸2贏3」大戰，西西帕斯說，知道球場上沒有容易的事情，自己拒絕放棄，過程中也沒特別想落後狀態，「就是一分一分打，希望努力能得到回報。」他形容，落後兩盤的處境就像要攀爬一座高山，需要專注和堅持，很高興自己完成任務。

20歲的穆塞蒂去年法網第四輪一度威脅塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic），但最終仍敗陣，今年又錯過勝利，不過仍獲得西西帕斯稱讚。

「他奮戰了，而且是很有天份的球員，單手反拍打得非常好，很瞭解紅土，他是在這些球場間長大的。」西西帕斯肯定說，穆塞蒂是名難纏的對手，不只在紅土會遇到苦戰，相信在所有場地都如此。