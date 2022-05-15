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羅馬網賽／約克維奇奪生涯第1000勝 與西西帕斯爭冠

中央社／羅馬14日綜合報導
世界球王塞爾維亞名將約克維奇14日以6比4、6比3直落二擊敗對手，闖進羅馬網賽冠軍賽，這也是他生涯的第1000場勝利。（路透）
世界球王塞爾維亞名將約克維奇14日以6比4、6比3直落二擊敗對手，闖進羅馬網賽冠軍賽，這也是他生涯的第1000場勝利。（路透）

世界球王塞爾維亞名將約克維奇今天以6比4、6比3直落二擊敗挪威選手魯德，闖進羅馬網賽冠軍賽，這也是他生涯的第1000場勝利。

約克維奇（Novak Djokovic）在擊敗魯德（Casper Ruud）後，接下來將與今年蒙地卡羅大師賽（Monte Carlo Masters）冠軍得主希臘選手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）爭奪冠軍。

在收下蛋糕紀念獲得生涯第1000勝之際，約克維奇用義大利語說：「如果我能選兩個地方，來慶祝我拿下生涯第1000勝，那就是塞爾維亞和羅馬。」「讓我們再拚一個1000勝吧。」

在這個月底將參加法網大滿貫賽的約克維奇，現在正力拚生涯第6座羅馬網賽冠軍。約克維奇在這個他最喜愛的場地之一，擊敗世界排名第10的魯德，第12度闖進羅馬網賽的男單冠軍賽。

34歲的約克維奇13日以直落二擊敗加拿大選手阿里辛（Felix Auger-Aliassime），世界排名高居第一的周數累積達到370周，繼續寫下歷史新頁。

這場擊敗魯德的比賽，約克維奇首盤迅速取得4比0領先，揚長而去。魯德雖曾打出一些好球，但始終無法真正帶給約克維奇威脅。

次盤，約克維奇在第8局破了魯德的發球局，最終順利拿下勝利。

賽後，約克維奇在場邊接受訪問時補充說：「我認為我在這場比賽的前4局和最後4局打得非常好，希望我能帶著這樣的狀態進到明天的決賽。」

約克維奇和西西帕斯的對決，將重演去年法網冠軍賽的戲碼，當時約克維奇在5盤大戰後勝出，成功奪下冠軍。

約克維奇說：「他（西西帕斯）一定處於絕佳的狀態。過去幾年裡， 他一直都是紅土球場表現最好的前2名或前3名球員…我已經預料會在球場上有場大戰，但我也做好了準備。」

目前世界排名第5的西西帕斯在4強賽以4比6、6比3、6比3逆轉擊敗德國好手澤瑞夫（Alexander Zverev），闖進這次羅馬網賽的冠軍賽。

來源：Tennis TV

約克維奇 法網 義大利

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