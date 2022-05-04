馬德里網賽重現經典 墨瑞第37度對決約克維奇

墨瑞和約克維奇將在馬德里上演經典對決。(路透)

9個月前，「英國希望」墨瑞（Andy Murray）在溫布頓面對加拿大好手沙波瓦羅夫（Denis Shapovalov）的3盤比賽僅僅拿下8局，但3日他在馬德里名人賽以6：1、3：6、6：2擊敗名列14種子的沙波瓦羅夫，晉級第三輪，將和塞爾維亞「世界球王」約克維奇 （Novak Djokovic）上演經典對決。

墨瑞首輪擊敗2020年奪下美網冠軍的奧地利名將汀恩（Dominic Thiem），3日再拍下沙波瓦羅夫，收下1月雪梨網賽迄今的首度連勝。下一戰將碰同年的約克維奇，這將是2017年多哈決賽後兩人再度碰頭。

月中將滿35歲的墨瑞務實說，理論來說自己毫無機會，「他是世界第一，而我帶著金屬臀部打球，所以我不該有任何機會，不過對我來說是很好的機會，看看和他交手能走到哪一步。」

墨瑞在馬德里名人賽以6：1、3：6、6：2擊敗名列14種子的沙波瓦羅夫，晉級第三輪。（路透）

墨瑞和小約、「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）及「西班牙蠻牛」納達爾 （Rafael Nadal）曾有網壇「四大天王」美名，不過墨瑞動臀部手術 後排名一路下滑，但今年馬德里名人賽再展現競爭力，他笑說和小約過去也有許多經典戰役，「我想我們在大滿貫決賽都碰頭過，在這也曾在決賽交手，我已經很久沒和他對陣，不知道我是否會有機會，所以我會去享受比賽。」

他強調自己會以最佳態度面對和小約的第37度對決，「盡我全力，看看我能走到哪。」

過去36度對決，小約握有25勝11敗對戰優勢，紅土碰頭也以5勝1敗占上風；名列大會頭號種子的小約仍讚，墨瑞經過手術仍能打出高水準內容，拚戰精神十分可敬，「他已經為自己在網壇留名了，贏過大滿貫和奧運金牌，也登上過世界第一，他是我們最重要的選手之一。」