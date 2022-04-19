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網球／「紅土之王」骨折4周後重返訓練 納達爾瞄準法網

記者劉肇育／綜合報導
西班牙「蠻牛」納達爾在19日宣布正式恢復訓練，「紅土之王」將放眼5月22日登場的法網賽事。（Getty Images）
西班牙「蠻牛」納達爾在19日宣布正式恢復訓練，「紅土之王」將放眼5月22日登場的法網賽事。（Getty Images）

西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）在澳網高捧生涯第21座大滿貫金杯，甩開約克維奇與費德勒，高居史上第1，3月打完印地安泉賽事後，卻因肋骨應力性骨折傷勢全面休兵，他在19日宣布正式恢復訓練，「紅土之王」將放眼5月22日登場的法網賽事。

納達爾拿下歷史性第21冠後，將繼續挑戰個人在法網第14冠，有機會再拉開與約克維奇、費德勒的差距；他在印地安泉網賽決賽輸球後，因骨折將休養4至6周，新賽季原本很棒的開局，接下來又是一年中最重要的時刻，卻遭遇這樣的傷勢，坦言相當沮喪。

不過在法網進入最後1個多月倒數的情況下，納達爾在個人社群網站上傳恢復練球的照片，並留言表示，「相隔4周不曾踏入球場，現在能回到球場並進行輕度訓練，讓我相當興奮。」

在發生肋骨骨折傷勢後，納達爾陸續退出蒙地卡羅、巴塞隆納賽事，目前能否趕上5月1日登場的馬德里名人賽仍是未知數，過去他曾8度打進決賽並奪下5冠，且在這5個奪冠年度中，最後也都拿下該年法網冠軍，這讓今年馬德里名人賽是否能看到納達爾復出身影，格外引人關注。

納達爾 法網 約克維奇

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