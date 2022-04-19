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高球／25歲前網球球后改拿球桿 將赴新州參加明星賽

記者劉肇育／綜合報導
女網前世界球后芭蒂，轉行打高爾夫球，並將在6月份出席在新澤西州舉行的一場明星團體表演賽。（歐新社）
女網前世界球后芭蒂，轉行打高爾夫球，並將在6月份出席在新澤西州舉行的一場明星團體表演賽。（歐新社）

今年初剛在家鄉舉行的澳網高舉冠軍獎盃後，就震撼宣布退役的女網前世界球后芭蒂（Ashleigh Barty），轉行打高爾夫球，並將在6月份出席在新澤西州舉行的一場明星團體表演賽。

芭蒂在2019年6月生涯首度站上世界球后寶座後，在過去兩年多來僅被日本混血好手大坂直美曾短暫拉下四周，到今年3月底她宣布退休，並在4月初讓出球后寶座後，已累積在座長達121周，在現役選手中僅次於傳奇球星小威廉絲（Serena Williams）。

儘管25歲芭蒂的急流勇退讓不少人至今仍相當詫異，不過6月份芭蒂又將再次回到螢光幕前，這一次她將拿著高爾夫球桿參加在紐澤西舉行的明星團體表演賽，該場表演賽還齊聚了其他體壇巨星，包括前美國名人賽冠軍卡波斯（Fred Couples）、四座大賽冠軍艾爾斯（Ernie Els）、現任曼城總教練瓜迪歐拉（Pep Guardiola）、前拳擊金童奧斯卡‧德拉霍亞（Oscar De La Hoya）和退役游泳傳奇「飛魚」菲爾普斯（Michael Phelps）。

事實上芭蒂與高球間的淵源甚深，不僅未婚夫基西克（Garry Kissick）是名高球選手，在退役前芭蒂也曾多次參加高球賽事甚至有過奪冠紀錄，一度獲得了生涯手握七座大賽冠軍的澳洲傳奇高球名將韋柏（Karrie Webb）稱讚具有打LPGA的實力。

高球 新澤西州 澳洲

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