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網球／澳洲壞小子又搞事 基里洛斯輸球摔球拍 險砸到人

體育新聞組／綜合報導
「壞小子」基里洛斯情緒失控摔球拍，差點砸中人。（歐新社）
「壞小子」基里洛斯情緒失控摔球拍，差點砸中人。（歐新社）

「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）在印地安泉名人賽與「壞小子」基里洛斯（Nick Kyrgios）激戰3局拿下驚險的一勝，闖進4強並奪下開季19連勝。不過「壞小子」又惹出風波，不僅開嗆主審，吞敗後還爆氣摔球拍，引起現場觀眾譁然。

納達爾首盤率先被破發，隨後再度回破對手進入搶七決勝局，而基里洛斯則在決勝局落後6分，情緒暴走直接被罰分，讓出第一盤。不斷爆氣的基里洛斯也在場上多次責罵主審，「有人在發球前干擾，如果你在事發前做好場面控制，或許就不會發生，但偏偏卻接二連三的發生。」並不停抱怨說道，「維持秩序有這麼難嗎？有個人在發球時大聲吼叫，簡直太荒謬了。」

比賽進入到第二盤時，基里洛斯除了要求球迷保持安靜，還對場邊觀賽的知名喜劇演員班史提勒（Ben Stiller）開砲，「為什麼要說話？」。戰局一度呈現膠著，最後在激戰2小時46分鐘，由納達爾以7：6、5：7、6：4拿走4強門票。

男單8強失利的基里洛斯，則是在賽後與納達爾、主審握完手後怒摔球拍，力道過大被砸爛的拍子差點就砸中站在後方的一個球僮，失控舉止引來批評，但賽後他也直言並非故意，「剛好不幸地反彈。」

「壞小子」基里洛斯情緒失控摔球拍。（歐新社）
「壞小子」基里洛斯情緒失控摔球拍。（歐新社）

納達爾

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